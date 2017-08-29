الثلاثاء 29 أغسطس 2017 22:51
روحاني: يتعين على السعودية التوقف عن دعم الإرهابيين في اليمن
ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الثلاثاء أن الرئيس حسن روحاني اتهم السعودية بدعم "إرهابيين" في حرب اليمن.
وقال روحاني للتلفزيون الرسمي "تدخل السعودية في اليمن ودعمها لإرهابيين في اليمن وسوريا هما العقبات الرئيسية في سبيل تحسين العلاقات بين طهران والرياض. يجب على السعودية التوقف عن دعم الإرهابيين".
وتتنافس السعودية وإيران على النفوذ في الشرق الأوسط حيث تدعمان أطرافا متناحرة في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز