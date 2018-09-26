روحاني: لا نرغب في خوض حرب ضد القوات الأمريكية بالمنطقة

الرئيس الإيراني حسن روحاني رويترز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده "لا ترغب في خوض حرب ضد القوات الأمريكية بالمنطقة".

وأكد روحاني أن بلاده ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في مايو/ أيار الماضي. أهم تصريحات روحاني روحاني: ما دام الاتفاق يخدم مصالحنا سنظل ملتزمين به.

روحاني: بيان مجموعة 4+1 أكد على دعم الاتفاق النووي واتخاذ تدابير لمواجهة العقوبات الأمريكية.

روحاني: الدول الباقية في الاتفاق اتخذت خطوات جيدة للغاية لكن إيران لديها توقعات أكبر.

روحاني: معظم قادة العالم أشاروا إلى الاتفاق النووي كإنجاز دبلوماسي وهذا يعني أن أمريكا أصبحت منعزلة بانسحابها من الاتفاق.

روحاني: الدول الموقعة على الاتفاق النووي مصممة على الوفاء بالتزاماتها وستخفف من وطأة الضغوط الأمريكية علينا.

روحاني: أمريكا ارتكبت خطأ بانسحابها من الاتفاق النووي وعليها أن تعود للاتفاق مرة أخرى.

روحاني: انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي غير قانوني وجعلها وحيدة ومعزولة.

روحاني: العقوبات الأمريكية المتوقع إعلانها في نوفمبر/ تشرين الثاني غير قانونية وغير مشروعة و "لا تمثل شيئا جديدا".

روحاني: واشنطن تريد أن تمارس ضغوط فيما يتعلق ببيع النفط والعلاقات التجارية.

روحاني: الأمر منوط بالقضاء فيما يتعلق بإطلاق سراح السجناء الأمريكيين المحتجزين في إيران.

روحاني: لماذا ذهبت أمريكا إلى العراق واستمر وجودها لفترة طويلة هناك؟

روحاني: ذهبنا إلى سوريا وفقا لدعوة الحكومة السورية وهدفنا مازال مرتبطا "بمكافحة الإرهاب".

روحاني: حزب الله اللبناني والشعب السوري تمكنا من طرد تنظيم الدولة من 90% من الأراضي السورية.

روحاني: نأمل في إقرار الدستور وإجراء انتخابات في سوريا في القريب العاجل لاختيار الحكومة المقبلة.

روحاني: هدفنا فصل "الإرهابيين" وجبهة النصرة عن المدنيين في إدلب.

روحاني: العديد من الأزمات التي تعاني منها منطقتنا حاليا تعود جذورها إلى احتلال فلسطين.

روحاني: السلوك الأمريكي تجاه الفلسطينيين عنصري ونقل السفارة الأمريكية للقدس قرار غير شرعي. تعليق أمريكي قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إنه لم ير مؤشرات على أن إيران تنوي إغلاق مضيق هرمز.

ردا على سؤال للصحفيين عما إذا كان يرى أي مؤشرات على نية إيران إغلاق مضيق هرمز أو يرى أي تحركات لسفن أو بطاريات صواريخ رد ماتيس قائلا "لا".

هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يربط دول الخليج المنتجة للنفط بالعالم.

قالت إنها إذا لم تتمكن من بيع نفطها بفعل الضغط الأمريكي فعندئذ لن يكون متاحا لأي دولة في المنطقة أن تفعل ذلك أيضا.