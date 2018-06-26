أمريكا وإيران
الثلاثاء 26 يونيو 2018 10:57

روحاني: إيران لن ترضخ لضغوط ترمب

الرئيس الإيراني حسن روحاني
غيتي
انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الإيراني:

- خطوة الرئيس الأمريكي ترمب فيما يتعلق بالاتفاق النووي "مروعة وغير قانونية" وأضرّت بسمعة الولايات المتحدة في العالم.

- أمريكا تحاول الإطاحة بالجمهورية الإسلامية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

- الإيرانيون لن يرضخوا للضغوط الأمريكية وسيدافعون عن استقلالهم وقيمهم الإسلامية.

- إيران تحتفظ بحق تخصيب اليورانيوم لأهداف سلمية.

المصدر
وكالات
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حسن روحاني
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ترمب
إيران
الاتفاق النووي

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