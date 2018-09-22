السبت 22 سبتمبر 2018 10:12
روحاني: إيران ستهزم ترمب كما هزمت صدام
تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب، السبت، بألا تتخلى طهران عن صواريخها على الرغم من الضغوط الأمريكية بما في ذلك صواريخها التي "تجعل أمريكا غاضبة جدا".
وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي في ذكرى بدء الحرب الإيرانية العراقية التي دارت فيما بين عامي 1980 و1988، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيفشل في مواجهته مع إيران تماما مثلما فشل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مشيرا إلى الحرب التي دارت في الثمانينات بين إيران والعراق.
التوتر بين إيران وأمريكا:
- تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي التاريخي متعدد الأطراف في مايو/أيار وقراره إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الشهر الماضي.
- واشنطن نشرت أسطولا في الخليج يحمي طرق شحن النفط.
- بالتزامن مع كلمة روحاني، بدأت إيران إظهار قوتها البحرية في الخليج خلال عروض سنوية في العاصمة طهران وميناء بندر عباس بالخليج إحياء لذكرى نشوب الحرب الإيرانية العراقية.
- وسائل إعلام رسمية قالت، إن نحو 600 سفينة شاركت في مناورة بحرية في الخليج اليوم السبت، بعد يوم من إجراء إيران تدريبات جوية فوق الممر المائي، متوعدة "برد ساحق" ينتظر أعداء البلاد.
- إيران ألمحت في الأسابيع القليلة الماضية إلى أنها قد تتخذ إجراء عسكريا في الخليج لوقف صادرات دول أخرى من النفط ردا على العقوبات الأمريكية التي تهدف لوقف مبيعاتها من الخام.
المصدر
وكالات
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