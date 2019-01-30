الأربعاء 30 يناير 2019 13:24
روحاني: إيران تواجه أصعب أزمة اقتصادية منذ 40 عاما
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عامًا، وإن الحكومة ليست هي المسؤولة عن ذلك بل الولايات المتحدة.
وتحدث روحاني في إطار بدء الاحتفالات بمرور 40 عامًا على تأسيس الجمهورية الإيرانية يوم 11 فبراير/شباط.
أبرز تصريحات روحاني:
- تواجه البلاد أكبر ضغط وأزمة اقتصادية منذ 40 عامًا.
- مشكلاتنا سببها الأساسي هو الضغط من أمريكا وأتباعها.
- لا يتعين إلقاء اللوم على الحكومة التي تقوم بواجبها أو على النظام الإسلامي.
خلفية:
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب العام الماضي من اتفاق نووي دولي مبرم مع إيران منذ عام 2015 وأعاد فرض العقوبات عليها.
- إيران تأثرت بشدة جراء العقوبات الأمريكية وتخلي الشركات الأجنبية عن التعاقدات التي أبرمتها مع طهران في أعقاب الاتفاق النووي، بعد إعادة فرض العقوبات مرة أخرى.
- تقرير لأجهزة الاستخبارات الأمريكية نُشر أمس، ذكر أن إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية الكبرى على الرغم من انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق.
- قيمة الريال الإيراني تذبذبت في الأشهر الأخيرة، ما جعل من الصعب على المواطن العادي تلبية احتياجاته.
- العمال ومنهم سائقو الشاحنات والمزارعون والتجار، ينظمون احتجاجات متفرقة على الصعوبات الاقتصادية، ما أدى في بعض الأحيان إلى مواجهات مع قوات الأمن.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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