فضاء
الخميس 6 سبتمبر 2018 13:57

رواد فضاء يكتشفون ثقبا ربما يكون "متعمدا" في مركبة روسية

رائدا فضاء يقومان بسد الثقب لمنع تسرب الأكسجين على متن المحطة الفضائية الدولية
رويترز
قالت وكالة الفضاء الروسية إنها تدرس احتمالية أن يكون الثقب الذي تم اكتشافه في مركبة روسية التحمت بمحطة الفضاء الدولية قد نتج عن حدث متعمد.

وقالت الوكالة إنها تجري تحقيقا في الأمر وإنها تأمل إعلان سبب الثقب خلال الأسابيع المقبلة.

الثقب اللغز:

  • اكتشف أفراد طاقم المركبة الثقب الأسبوع الماضي.
  • سد رئدا فضاء روسيان الثقب بواسطة شريط ومانع للتسرب بعد ساعات من اكتشافه ما أوقف بصورة مؤقتة تسربا للأكسجين، وأبلغوا مشغلين على الأرض عن تراجع طفيف في مستويات الضغط.
  • قالت وكالة الفضاء الروسية إن قطر الثقب يبلغ ملليمترين تقريبا، ويقع بالجدار الداخلي للمركبة سويوز.
  • قال مسؤولون إن أفراد طاقم المحطة وهم ثلاثة رواد أمريكيين وروسيان وألماني لم يتعرضوا لأي خطر.
  • سبب الثقب لا يزال يمثل لغزا لمسؤولي الفضاء الأمريكيين والروس.
  • وقال ديمتري روغوزين، مدير وكالة الفضاء الروسية، يوم الإثنين إن شخصا ربما ثقب عمدا جدار المركبة خلال تصنيعها أو أثناء رحلتها في الفضاء.
  • استبعد روغوزين تكهنات بأن الثقب ناتج عن تأثير نيزك صغير.
  • ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه القول "هناك احتمال آخر لا نستبعده وهو أن هذا حدث عمدا في الفضاء".
  • وقالت وكالة الفضاء الروسية إنها ستنتهي من التحقيق في سبب الثقب في منتصف سبتمبر/أيلول.
المصدر
رويترز
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ثقب

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