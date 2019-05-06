رمضان الإثنين في 18 دولة عربية والثلاثاء بـ 3 دول
الدول هي السعودية ومصر والجزائر وقطر والكويت والبحرين والإمارات والأردن والعراق واليمن وفلسطين والسودان ولبنان وسوريا وليبيا وتونس وجيبوتي والصومال.
بينما أعلنت سلطنة عمان وجزر القمر أن رمضان سيبدأ الثلاثاء بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد.
فيما تستطلع الهلال في وقت لاحق موريتانيا.
وأوردت وكالة أنباء الأناضول أن الإثنين هو أول أيام رمضان في تركيا وفق الحسابات الفلكية، وأضافت الوكالة نفسها -نقلا عن مجلس الأئمة الفدرالي في أستراليا- أن الإثنين هو أول أيام الشهر الكريم وفق الحسابات الفلكية.
في حين لم تعلن إيران بعد نتيجة تحري رؤية هلال رمضان، ونقلت وكالة أنباء فارس أن لجنة التحري التابعة لمكتب المرشد الإيراني صرحت بصعوبة رؤية الهلال مساء الأحد، وأن المرشد سيصدر فتواه اليوم بشأن بدء شهر رمضان.
الدول التي أعلنت ثبوت رؤية الهلال:
- في الرياض، أعلنت المحكمة العليا، عبر بيان، أن الإثنين هو غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.
وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها أو اعتماد الحساب الفلكي.
- وفي المنامة، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، عبر بيان، ثبوت رؤية الهلال، مساء اليوم؛ ليكون الإثنين غرة رمضان في البحرين.
- في أبو ظبي، أعلنت لجنة تحري الهلال، في بيان، أن الإثنين هو غرة رمضان في الإمارات.
- في الدوحة، أعلنت لجنة تحري الهلال، عبر بيان، أن الإثنين هو غرة رمضان في قطر.
- في الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، عبر بيان، أن الإثنين هو بداية رمضان.
- في القاهرة، أعلنت دار الافتاء المصرية، في حفل بثه التليفزيون الرسمي، ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم؛ وعليه يكون أول رمضان الإثنين.
- في رام الله، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، عبر بيان، أن الإثنين هو أول أيام رمضان؛ بعد ثبوت رؤية الهلال هذه الليلة.
- في عمان، أعلن مفتي عام الأردن، محمد الخلايلة، عبر بيان، أن الإثنين غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.
- في الخرطوم، أعلن مجمع الفقه الاسلامي بالسودان، في حفل بثه التليفزيون الرسمي، ثبوت رؤية هلال رمضان، مساء اليوم، وأن الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المعظم.
- في طرابلس، أعلنت دار الإفتاء، عبر بيان، أن الإثنين هو غرة رمضان في ليبيا.
- في اليمن، أعلنت وزارة الاوقاف والإرشاد في حكومة الرئيس هادي عبدربه، عبر بيان، أن الإثنين هو أول أيام رمضان.
- في بيروت، قال مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، عبر بيان، إن الإثنين هو أول أيام رمضان. وكان المرجع الشيعي في لبنان، علي فضل الله، أعلن، في بيان، أن أول أيام رمضان هو الإثنين.
- في دمشق، أعلن القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي، في بيان، أن الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
- في بغداد، أن ديوان الوقف السني، عبر بيان، أن الإثنين هو أول أيام رمضان. بينما أعلن مكتب المرجع الديني الشيعي في العراق علي السيستاني، عبر بيان، أن الثلاثاء المقبل هو أول أيام رمضان؛ بعدما "لم تثبت رؤية الهلال بالعين المجردة مساء الأحد".
- في تونس، أعلن مفتي الجمهورية عثمان بطيخ، عبر بيان، أن الإثنين هو أول رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.
- في الجزائر، أعلنت لجنة مراقبة الأهلة بوزارة الشؤون الدينية الإثنين أول أيام رمضان لثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.
- أيضا أعلنت الهيئات المختصة في كل من الصومال وجيبوتي أن الإثنين سيكون غرة رمضان.
- أما في مسقط فقط أعلنت لجنة استطلاع رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عدم ثبوت رؤية هلال رمضان، مساء الأحد، وعليه يكون الإثنين المتمم لشهر شعبان والثلاثاء غرة شهر رمضان لهذا العام.
- في الرباط، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبر بيان، أن غرة رمضان ستكون الثلاثاء بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.
- كذلك أعلنت جزر القمر أن الثلاثاء هو أول رمضان.