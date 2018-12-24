ركوب الدرّاجة.. جريمة يعاقب عليها الاحتلال!

هذا الجدار الطويل الذي بناه الاحتلال في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر، يقول إنه لمنع دخول السكان الفلسطينيين إلى إسرائيل أو المستوطنات القريبة، بينما يقول الفلسطينيون إنه محاولة لإعاقة حياتهم وضم أراض من الضفة المحتلة إلى إسرائيل.

حال الانتهاء من بنائه، سوف يضمن الجدار عزل ما نسبته 12.9% من مساحة الضفة الغربية، مستأثرًا بأفضل المواقع ليخلق منطقة حزام أمنى جديدة، ويفصل بين عشرات الآلاف من الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعية، بالإضافة إلى السيطرة بالقوة على 80% من مصادر المياه الفلسطينية المتاحة في الضفة.