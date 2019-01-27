رقم قياسي لعدد مرشحي انتخابات الرئاسة في الجزائر

بوتفليقة ظهر على كرسي متحرك أثناء حفل تأدية اليمين الدستورية عام 2014 أسوشيتدبرس

تخطى عدد طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل الـ 100 بعد أسبوع من فتح باب التقدم، في رقم قياسي لم تسجله البلاد من قبل.

التفاصيل وزارة الداخلية الجزائرية نشرت على موقعها الإلكتروني أنها تلقت حتى مساء السبت 101 رسالة رغبة في الترشح.

طلبات الترشح ضمت 13 من رؤساء أحزاب سياسية، و88 لمرشحين مستقلين.

هذا العدد غير مسبوق لأنه تحقق بعد أسبوع فقط من فتح باب الترشح، لكن الأغلبية من قدموا طلبات الترشح شخصيات مغمورة في الساحة السياسية.

في انتخابات 2014، التي وصفها مراقبون آنذاك بـالمحسومة سلفا لصالح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي ترشح لولاية رابعة، فاق عدد المتقدمين للترشح 80 شخصية، لكن المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) أقر في النهاية 6 مرشحين بعد دراسة الملفات. الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالنسبة للشخصيات البارزة ضمن المتقدمين للترشح، يأتي عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل الذي ترشح عام 2014، كما أعلنت حركتا مجتمع السلم، والبناء الوطني الإسلاميتان ترشح رئيسيهما على التوالي عبد الرزاق مقري وعبد القادر بن قرينة. عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني الإسلامي أعلن رئيس الحكومة السابق ومرشح رئاسيات 2004 و2014 علي بن فليس تقدمه لاستحقاق أبريل/نيسان المقبل، إضافة للجنرال المتقاعد علي غديري. خلفية يشترط قانون الانتخابات الجزائري حصول المرشح للرئاسيات على 60 ألف توقيع لمواطنين عبر محافظات البلاد المختلفة، أو 600 توقيع لمنتخبين محليين في البلديات والولايات (المحافظات) أو في البرلمان بغرفتيه.

لم يعلن بوتفليقة (81 سنة)، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، حتى الآن ما إذا كان سيترشح لولاية رئاسية خامسة، كما لم يرُد على دعوات متجددة لمؤيديه للاستمرار في الحكم وسط ترقب لموقفه النهائي.

جرت العادة سابقا أن يفصح بوتفليقة عن موقفه في آخر لحظة من المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح، التي تنتهي في 3 مارس/آذار القادم عند منتصف الليل.

بوتفليقة نادرا ما شوهد في أماكن عامة منذ أصيب بجلطة في عام 2013.

في ديسمبر/ كانون الأول لم يستطع بوتفليقة الذي يلازم مقعدا متحركا منذ الجلطة التي ألمت به في 2013 مقابلة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الذي كان في زيارة للبلاد وذلك بسبب أنفلونزا حادة.

كان آخر اجتماع للرئيس الجزائري مع مسؤول أجنبي كبير خلال زيارة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في سبتمبر/ أيلول الماضي. وألغي اجتماعان سابقان له مع كل من ميركل ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.

الجيش ألغى انتخابات كان الفوز فيها لحزب إسلامي في عام 1991 مما أشعل حربا أهلية استمرت عقدا وراح ضحيتها مئتا ألف شخص.