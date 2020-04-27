فيروس كورونا
الاثنين 27 أبريل 2020 16:35

رقم قياسي جديد لإصابات كورونا اليومية في قطر

ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في قطر إلى 11244 حالة
الأناضول
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، تسجيل 957 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 11244 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 10 حالات.
وأشارت إلى تسجيل 54 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى  1066 حالة.
ولفتت إلى فحص  3420  شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع من تم  فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 85709 شخص.

ويعتبر عدد الإصابات المكتشفة اليوم أعلى معدل للإصابة في البلاد منذ اكتشاف أول حالة.

و‏أضاف البيان أن معظم الحالات الجديدة المسجلة لعدد من العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مختلفة، وكانت قد خالطت حالات سابقة مكتشفة، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من خارج المنطقة الصناعية وذلك بعد إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابع لوزارة الصحة العامة، الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن حالات جديدة.

ووفقا للبيان فإن باقي الحالات المؤكد اصابتها بالفيروس فتعود لعدد من المواطنين والمقيمين بعد مخالطتهم مصابين آخرين بالفيروس من أفراد أسرهم، الذين أصيبوا بدورهم بفيروس (كوفيد-19) في أماكن عملهم أو أماكن أخرى بسبب تعرضهم للعدوى من أشخاص مصابين بالفيروس، وتم ادخال الحالات المصابة الجديدة للعزل الصحي التام حيث يتلقون حاليا الرعاية الطبية اللازمة.

ودعت الوزارة كافة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المعلن عنها لحماية أنفسهم من عدوى فيروس (كوفيد-19) مع ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين بما في ذلك مكان العمل والأماكن العامة واستخدام الكمامة الطبية، وتجنب الزيارات الاجتماعية للتقليل من احتمال الإصابة بالفيروس.​

المصدر
الجزيرة مباشر
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كورونا

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