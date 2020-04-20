فيروس كورونا
الاثنين 20 أبريل 2020 13:43

رقص فرحا.. مسن يتعافى ويودع المستشفى وكورونا (فيديو)

بالرقص والتصفيق مع الكادر الطبي، غادر المسن التركي أحمد آق ((65عاما، المستشفى في ولاية ماردين، بعد هزيمته لفيروس كورونا.

وخضع آق، للعلاج في المستشفى الحكومي بقضاء نصيبين في ماردين جنوب شرق تركيا، واستطاع أن يهزم الفيروس خلال 17 يوما.
يوم الأحد، وافقت إدارة المستشفى على خروج آق بعد تماثله للشفاء من الفيروس، على أن يعزل نفسه في المنزل لمدة 14 يوما.
وشارك الكادر الطبي المسؤول عن آق في وداعه من المستشفى بطريقة مرحة، تخللتها رقصات وتصفيق بهدف رفع المعنويات.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الصحة التركية ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 11 ألفا و976 في عموم البلاد. 

أخصائي يعمل على اختبارات خاصة بفيروس كورونا-إسطنبول 14 أبريل
انتهاء حظر التجوال في 31 ولاية 

من ناحية أخرى انتهى حظر التجوال الذي فرضته وزارة الداخلية، على 31 ولاية تركية منذ منتصف ليل الجمعة/ السبت، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.
وذكر بيان صادر عن الوزارة أن حظر التجوال انتهى اعتبارا من الساعة 24.00 من مساء الأحد، بالتوقيت المحلي.
وشمل الحظر كلا من أنقرة، إسطنبول، أضنة، أنطاليا، آيدن، باليكسير، بورصة، صامسون، دنيزلي، دياربكر، أرضروم، أسكيشهير، غازي عنتاب، هطاي، إزمير.
كما شمل الحظر، قهرمان مرعش، قيصري، قوجه إيلي، قونية، ملاطيا، مانيسا، ماردين، مرسين، موغلا، أوردو، صقاريا، شانلي أورفة، تكيرداغ، طرابزون، زنغولداق ووان.
مساء يوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس إلى 86 ألفا و306، بينهم 2017 وفاة، في حين تعافى 11 ألفا و976 مصابا بالفيروس.

المصدر
الأناضول
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