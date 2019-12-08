مصر
الأحد 8 ديسمبر 2019 18:29

رفض الانقلاب العسكري.. مصريون يودعون الشيخ فوزي السعيد [فيديو]

الشيخ السلفي المصري فوزي السعيد
مواقع التواصل
توفي الشيخ السلفي المصري فوزي السعيد، الأحد، إثر تدهور حالته الصحية عن عمر تجاوز السبعين عاما.

وقالت صفحة (الشيخ فوزي السعيد) على فيسبوك "توفي الشيخ فوزي السعيد رحمة الله، والصلاة في مسجد حسن الشربتلي (شرقي القاهرة) بعد صلاة الظهر".

وأوضحت أنه نقل، فجر الأحد، إلى مستشفي إثر تدهور صحته.

وتفاعل مغردون مع وفاة الشيخ فوزي السعيد (74 عاما) الذي يعد من كبار مشايخ السلفية بمصر، كما أنه مؤسس وخطيب سابق لمسجد "التوحيد" الشهير بشارع رمسيس، وسط القاهرة.

والسعيد من أبرز المشاركين في اعتصام رابعة العدوية والنهضة (شرقي القاهرة) بعد عزل الرئيس الراحل محمد مرسي  في يوليو/تموز 2013.

وفي يوليو/تموز 2014، تم توقيف فوزي، على ذمة قضية مرتبطة بدعمه للتحالف المؤيد لـ"مرسي"، قبل أن يخلى سبيله في 2016، وتم منعه من الخطابة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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