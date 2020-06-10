تركيا
الأربعاء 10 يونيو 2020 17:35

رغم كورونا.. هبوط معدل البطالة في تركيا

أعادت تركيا فتح المطاعم والمقاهي والمتنزهات أول الشهر الجاري
رويترز
أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن معدل البطالة في تركيا نزل إلى 13.2% في الفترة من فبراير/ شباط إلى أبريل/ نيسان من 13.6% قبل شهر، رغم التباطؤ الاقتصادي بسبب إجراءات مكافحة كورونا.
منع تسريح العمال

وفرضت الحكومة التركية حظرا على تسريح العمالة في أبريل/ نيسان لمدة 3 أشهر لتخفيف أثر الجائحة وقال الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء إن الحكومة أعدت برنامجا شاملا لتعزيز التوظيف.

وبلغ معدل البطالة 14.1% في نفس الفترة من العام الماضي.

ونزل معدل البطالة في القطاع غير الزراعي إلى 15% من 16.1% قبل عام حسب معهد الإحصاء التركي.

رفع مكانة تركيا

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد عزمهم على رفع مكانة تركيا في الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمة، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة، أمس الثلاثاء.

وقال أردوغان "بعد الجائحة سنعزز مكانتنا في الاقتصاد العالمي بفضل مزايا الإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية لدينا".

وأضاف أنهم مصممون على دعم "المسيرة الإيجابية" للاقتصاد التركي من خلال تخفيض التضخم للمستويات المستهدفة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
خفض التضخم

وتابع "هدفنا تخفيض التضخم على مراحل من 8.5% عام 2020 إلى 6 في المئة في 2021، وتحت الـ 5% في 2022".

وأشار إلى أن تركيا في "حالة جيدة" حاليا مقارنة بالدول الأخرى من حيث تطورات سعر الصرف.

وتعهد أردوغان بدعم توظيف الشباب تحت سن 25 عاما "لضمان اكتسابهم المهارات والخبرة".

وأوضح الرئيس التركي أن تركيا تمكنت في الاقتصاد كما في الصحة من اتخاذ تدابير شاملة بسرعة عملت على تخفيف الآثار السلبية الاقتصادية للجائحة.

وأعرب أردوغان عن عزمه على تنفيذ سياسة النمو الموجهة نحو الإنتاج والتصدير بقوة في الفترة المقبلة، من خلال دعم القطاع الحقيقي والصناعيين وزيادة الإنتاج والتوظيف.

ولفت أن تركيا كانت من بين الدول الأفضل في العالم، من حيث أداؤها وتنفيذها للإجراءات الوقائية الناجحة في مكافحة الوباء، مشيرا أن بلاده حققت نموا بمعدل 4.5% خلال الربع الأول من العام الحالي.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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تضخم
كورونا

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