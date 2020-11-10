الانتخابات الأمريكية
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 23:02

رغم فوز بايدن.. بومبيو: سيكون هناك انتقال سلس لولاية ترمب الثانية

رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، الاعتراف بفوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، واعدا بعملية "انتقالية سلسة" نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترمب.

وردا على سؤال عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية لتسهيل العملية الانتقالية مع فريق الرئيس المنتخب، قال "سيكون هناك انتقال سلس نحو إدارة ثانية لترمب".

وأضاف في مؤتمر صحفي "سنحتسب كل الاصوات"، مؤكدا أن قادة العالم يدركون أنها "عملية قانونية تستغرق وقتا".

وتابع بومبيو "على العالم أن يثق تماما بواقع أن العملية الانتقالية الضرورية لتعمل وزارة الخارجية في شكل فاعل اليوم، وفي شكل فاعل مع الرئيس الذي سيتولى منصبه بعد ظهر العشرين من يناير/كانون الثاني (2021) ستكون عملية انتقالية ناجحة".

وأكد أن "الوزارة مستنفرة تماما لضمان أن تكون الانتخابات في كل أنحاء العالم حرة وعادلة وآمنة، وأن الموظفين التابعين لي يجازفون بحياتهم من أجل ذلك"، معتبرا أن سؤاله عن إمكان أن يؤدي موقف ترمب إلى تقويض جهوده هو أمر "سخيف".

وبادر العديد من قادة الدول الحليفة للولايات المتحدة إلى تهنئة بايدن بانتخابه، مثل فرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية وإسرائيل.

لكن الرئيس الجمهوري يصر على رفض الاعتراف بالهزيمة ووعد بالقتال في القضاء لإحداث انقلاب في النتيجة رغم أنه لم يقدم أي دليل على عمليات "تزوير" يندد بها.

وفي المعسكر الجمهوري، أقرت حفنة من أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين بهزيمة ترمب في حين رفضت حفنة أخرى تبني هذا الموقف.

ويبقى أن معظم هؤلاء أكدوا حقه في اللجوء إلى القضاء من دون أن يأخذوا باتهامات التزوير على محمل الجد.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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