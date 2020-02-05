رغم سريته.. لماذا تعمد نتنياهو كشف لقائه بالبرهان؟
وأكد محللون أن عامل التوقيت للقاء والإعلان عنه يشكل أهمية بالغة لنتنياهو الذي يواجه أزمة سياسية داخل إسرائيل بينما يُعد الأمر بالنسبة للمسؤول السوداني الأول، صفعة وفضيحة كبيرة في الأوساط العربية وبين الشعب السوداني على وجه الخصوص.
وقال محلل الشأن الإسرائيلي صالح النعامي إن عدم عرض الصور الخاصة بلقاء نتنياهو والبرهان قد يدل على أن المسؤول السوداني أراد أن يبقى اللقاء سريًا.
وأضاف أنه رغم رغبة البرهان إلا أن كل ما يُعنى نتنياهو به هو توظيف اللقاء في حملته الانتخابية وحشد اليمين حوله ليواجه البرهان تبعات فعلته وحده.
حقيقة عدم عرض صور للقاء نتنياهو والبرهان حتى الآن— د.صالح النعامي (@salehelnaami) February 4, 2020
قد يدل على أن البرهان أراد أن يظل اللقاء سريا
المشكلة أن كل ما يعني نتنياهو هو توظيف اللقاء في حملته الانتخابية فكشف عنه وسمح لأبواق اليمين بالدندنة حوله
وليواجه البرهان تبعات فعلته لوحده
وعدّ مغردون الإعلان الإسرائيلي عن اللقاء وكشفه لوسائل الإعلام، فضيحة للبرهان لاسيما في توقيتها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لخطة السلام في الشرق الأوسط أو ما يسمى إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، واستغلاله كدعاية انتخابية لنتنياهو الذي يواجه بدوره اتهامات في قضايا فساد تهدد منصبه.
وتساءل ناشطون عن السيناريوهات التي تُحضر في الخفاء بين السودان والدول العربية مع إسرائيل محذرين من خطورة تطبيع العلاقات عبر ما أسموهم "العساكر الجدد" والكوارث التي يُمكن أن تتعاقب بسبب ذلك.
وقالت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، نقلًا عن مسؤول عسكري سوداني وصفته بـ"رفيع المستوى" إن الإمارات رتبت اجتماع البرهان ونتنياهو، وعلم به "دائرة صغيرة" فقط من كبار المسؤولين في السودان، وكذلك السعودية ومصر.
وحظي لقاء نتنياهو والبرهان، باحتفاء إسرائيلي واسع على الصعيدين الرسمي والإعلامي لكنه قوبل بغضب ورفض واسع من الشارع العربي وعبر منصات التواصل.
نتنياهو في أوغندا، ولقاء مع البرهان!— Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) February 3, 2020
كارثة لمصر والسودان بحوض النيل الذي اصبح بالكامل ضمن نفوذ دول لا تلتقي مصالحها مع مصر أو السودان بعشرات القضايا.
عودة إفريفيا لحضن اسرائيل تعبير استعمله نتنياهو، لن يفهمه العسكريون الجدد الذين غطت أحلامهم بالسلطة على إدراكهم لحدود الامن القومي
وأشار مغردون فلسطينيون وعرب إلى أن حديث نتنياهو عن اللقاء هو فضيحة متعمدة من إسرائيل للبرهان في وقت كان من المفترض أن يجري في الخفاء، خاصة أنه لم يكن في السودان أو إسرائيل.
وعبر المغردون عن غضبهم للقاء الذي يتزامن مع "صفقة القرن" التي اعتبروها مؤامرة على القضية الفلسطينية، وعدّوا ذلك تصرفًا غير مسؤول من المسؤول السوداني.
وكان نتنياهو أعلن أنه التقى رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في عنتيبي بأوغندا.
ونقلت الجزيرة عن مصادر إسرائيلية أن نتنياهو طلب من البرهان فتح الأجواء السودانية أمام الطيران الإسرائيلي القادم من أمريكا اللاتينية، بينما طلب البرهان من نتنياهو التوسط لتخفيف العقوبات الأمريكية وشطب السودان من "لائحة الإرهاب".
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صحيفة إسرائيلية: الإمارات رتبت لقاء نتنياهو والبرهان بعلم السعودية ومصر
نتنياهو والبرهان.. احتفاء إسرائيلي باللقاء ورفض عربي واسع
البرهان التقى نتنياهو في اوغندا..— عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) February 3, 2020
اسرائيل ترفض العلاقات السرية pic.twitter.com/iMnYIb29tH
فضيحة جديدة ..— Abdelsalam Ghoneim (@arghoneim) February 3, 2020
عبدالفتاح السوداني علي خُطي عبدالفتاح المصري ..
نتن ياهو يفضح البرهان و يقول أنهما إلتقيا في أوغندا و اتفقا علي التطبيع بين البلدين .. و وزيرة الخارجية السودانية تقول أنها لا تعلم باللقاء و أنها سمعت به من وسائل الإعلام .
نتنياهو يبدأ في ترجمة #صفقه_القرن علي ارض الواقع وزيارته الي #اوغندا الغرض منها توسيع دايرة التطبيع مع الدول التي تتخذ جانب الحياد مع الدولة الصهيونية— كريشة | krisha (@krisha_tokar) February 3, 2020
اخيراً #السودان ينضم الي هذا المستنقع القذر عبر بوابة البرهان !!
ما هو السيناريو الذي يحضر في الخفاء؟؟#تحديات_الفتره_الانتقاليه
المجلس العسكري في السودان صناعة إسرائيلية، وتوزيع إماراتي— د. فايز أبو شمالة (@fayez2013851) February 3, 2020
لا عجب أن يبيع شرفه، وأن يشتري الكرسي
إذا سيطر العسكر على بلد أفسدوها، وجعلوا مساجدها كنس لليهود.
برح الخفاء وانكشف الغطاء وبان الصبح لذي عينين❗️— حامد العلي (@Hamed_Alali) February 3, 2020
ديوان رئاسة الوزراء "الإسرائيلي" : نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان في أوغندا
مقابلة البرهان ل نتن ياهو فضيحة في توقيتها بعد اعلان صفقة القرن المشؤومة وفضيحة لانه قابل شخص فاسد وليس له اي شرعية حتى في كيان الاحتلال وهي اشبه بدعاية انتخابية يقوم بها النتن بمساعدة الحمار البرهان #سودانيون_ضد_التطبيع— أ.د.سعد الدوسري #القدس (@saadaldosari21) February 3, 2020