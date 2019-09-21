تونس
السبت 21 سبتمبر 2019 12:39

رغم حبسه.. القروي يشارك بمناظرات الجولة الثانية للرئاسية التونسية

نبيل القروي- رجل الأعمال التونسي والمرشح في الانتخابات الرئاسية
رويترز
وافقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس، على تمكين المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي، من المشاركة بمناظرات الجولة الثانية للاقتراع.
التفاصيل:
  • الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصَري؛ المعروفة اختصارا باسم "هايكا"؛ هي هيئة دستورية معنية بتنظيم المشهد الإعلامي في تونس.   
  • قالت الهيئة في بيان إنها وافقت على طلب تمكين القروي، من المشاركة في مناظرات  الدور الثاني للانتخابات.    
  • أضاف البيان أن المشاركة ستكون إما بالحضور في استوديوهاته المركزية، أو التسجيل، أو عبر البث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم فيها القروي.
  • تابع أنه وجّه إثر هذه الموافقة مراسلات في الغرض، إلى كل من وزارة العدل، والإدارة العامة للسجون والإصلاح، وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف.   
  • رفضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قبل نحو أسبوعين، طلبا تقدمت به قناة تونسية خاصة لإجراء مقابلة مع القروي بسجنه.
قيس سعيد، المرشح في انتخابات الرئاسة التونسية
خلفيات:
  • أوقفت السلطات التونسية القروي، في 23 أغسطس/ آب الماضي، إثر قرار صادر بحقه من إحدى دوائر محكمة الاستئناف بالعاصمة، على خلفية اتهام منظمة "أنا يقظ" وهي مؤسسة محلية خاصة له أمام القضاء بتبييض أموال وفساد.
  • أعلنت النيابة العامة، في 8 يوليو/ تموز الماضي، تجميد أموال القروي وشقيقه غازي، ومنعهما من السفر، في إجراء احترازي بعد اتهامهما بتبييض أموال.
  • أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء الماضي، تأهل المرشح المستقل قيس سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بـنسبة 18.4% من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.5%.   
المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
الانتخابات الرئاسية التونسية
القروي
قيس سعيد.

اقرأ أيضا

Thumbnail
واشنطن بوست: مخاوف من أن يشعل التوتر بين أمريكا وإيران حربا بالمنطقة
Thumbnail
تقرير: هل يفتح التعديل الجيني باب جهنم على البشرية؟

الأكثر قراءة

  1. واشنطن بوست: مخاوف من أن يشعل التوتر بين أمريكا وإيران حربا بالمنطقة
  2. تقرير: هل يفتح التعديل الجيني باب جهنم على البشرية؟
  3. إندونيسية ترضع طفلتها القهوة بدلا من الحليب (فيديو)
  4. الحرس الثوري: أي دولة تهاجم إيران ستصبح ساحة المعركة
  5. رغم حبسه.. القروي يشارك بمناظرات الجولة الثانية للرئاسية التونسية