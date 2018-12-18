رغم الحصار.. المراكز التي حققتها قطر في 2018 بالأرقام

يكتسب الاحتفال بـ"اليوم الوطني لدولة قطر" هذا العام أهمية خاصة، كونه يأتي وسط تحديات كبرى واجهتها الدوحة بقوة منذ بدء حصار فرضته عليها دول عربية شقيقة في يونيو/حزيران العام الماضي.

واستطاعت الدوحة إدارة الأزمة داخليًا وخارجيًا، لاسيما وأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وسع من علاقات بلاده الخارجية من خلال جولاته طوال العام الماضي والحالي، كما أولى اهتمامًا خاصًا بالتعليم والبحث العلمي الذي هو أساس تقدم وثراء الدول.

مراكز حققتها قطر في 2018:

النظام الصحي في قطر احتل المرتبة 13 بقائمة أفضل النظم الصحية في العالم، والمرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

قطر تصدرت قائمة أفضل الدول من حيث جودة نظام التعليم عربيًا، كما حققت المركز الخامس عالميًا وذلك حسب تقرير التنافسية لـ 2017 -2018.

قطر جاءت ضمن أفضل 10 اقتصادات عالمية في 14 مؤشر تنافسي في نفس التقرير.

قطر احتلت المرتبة الأولى عربيًا والثانية عالميًا في التقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة، الذي أكد أن دولة قطر من أقل دول العالم من حيث معدلات ارتكاب الجرائم بشكل عام.

عاملون بالخطوط القطرية يحملون علم قطر أمام طائرة إيرباص A350-1000 بمطار حمد الدولي (رويترز)

قطر نالت جائزة الأمير مايكل الدولية لإدارة السلامة المرورية للعام 2018.

قطر حافظت على ترتيبها في مؤشر السلام العالمي لتحتل المركز الأول عربيًا والـ 30 عالميًا لعام 2017 من بين 163 دولة.

قطر حققت المرتبة الأولى عربيًا والـ 40 عالميًا في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في مؤشر على الجودة والتميز، حازت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم، كما نالت جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم.

الخطوط الجوية القطرية نالت أيضًا جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.

في إطار الدعم القطري للمشروعات التعليمية والتنموية الخارجية، نجحت مؤسسة "التعليم فوق الجميع" التي تديرها الشيخة موزا بنت ناصر، في بلوغ هدفها من برنامج علّم طفلًا"، وإعادة إلحاق 10 ملايين طفل بالمدارس في العالم.

الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع

دعم الأشقاء

دعمًا للقضية الفلسطينية، قدم صندوق قطر للتنمية دعمًا بقيمة 150 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة، للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات.

الدوحة تعهدت بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر للأردنيين، بالإضافة إلى استثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن.

تقديم مبلغ 500 مليون دولار في شكل قرض ميسر واستثمارات دعمًا للبنان.

قطر ضاعفت مساهمتها في الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها على الصمود في مواجهة التطرف العنيف إلى عشرة ملايين دولار.

قطر قدمت حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع بما يقارب خمسة وخمسين مليار ريال قطري (15 مليار دولار أمريكي) دعمًا للاقتصاد التركي.

تعددت المشاريع ومبادرات الدعم المالية والمادية القطرية، لإغاثة الناس مناطق الأزمات والكوارث والمحن في سوريا وفلسطين واليمن والعراق والسودان وليبيا والصومال وأفغانستان وكوسوفا والهند، وإندونيسيا واللاجئين الروهينغيا المسلمين على حدود بنغلاديش.

الموقع الرسمي لاحتفالات اليوم الوطني لدولة قطر

The Official Website For Qatar National Day Celebrations#فيا_طالما_قد_زينتها_أفعالنا#قطر_ستبقى_حرةhttps://t.co/gg6u1v4JS1 pic.twitter.com/072d3KJkea — اليوم الوطني لدولة قطر (@NDQatar) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨

وتحتفل قطر في يوم الثامن عشر من ديسمبر من كل عام بذكرى اليوم الوطني؛ وذلك إحياءً لذكرى مؤسس الدولة الحديثة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، والذي تسلم مقاليد الحكم في البلاد يوم 18 ديسمبر عام 1878، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "قطر ستبقى حرة".