الثلاثاء 30 يوليو 2019 19:19
رغم التوترات: وفد عسكري إماراتي في طهران لبحث التعاون الحدودي
وصل وفد عسكري إماراتي، الثلاثاء، العاصمة الإيرانية طهران لبحث قضايا التعاون الحدودي بين البلدين، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
ويأتي الاجتماع رغم التوترات المستمرة بين البلدين، والتي تفاقمت على وقع أزمة الناقلات في الخليج العربي.
اجتماع مشترك لخفر السواحل الإيراني والإمارتي:
- قالت وكالة الأنباء "إرنا" إنه سيعقد في طهران الاجتماع المشترك السادس لخفر السواحل الإيراني والإماراتي؛ بهدف بحث قضايا التعاون الحدودي المشترك، دون تحديد موعد الاجتماع.
- أضافت أن 7 من مسؤولي خفر السواحل الإماراتي وصلوا طهران، وسيبحثون مع نظرائهم الإيرانيين قضايا التعاون الحدودي المشترك، وتوافد مواطني البلدين وتسريع عمليات نقل المعلومات بينهما.
- قال مسؤول إيراني لـ "رويترز"، طلب عدم نشر اسمه،: "تعطي إيران دوما أهمية كبرى لأمن الخليج الفارسي وتحتاج إلى تعاون جميع دول الخليج الفارسي".
- لم يرد مسؤولو الإمارات على طلبات من وكالة "رويترز" بالبريد الإلكتروني للتعقيب.
يذكر أن الاجتماع المشترك الخامس لخفر السواحل الإيراني والإماراتي انعقد في طهران أكتوبر/تشرين الأول 2013، حسب وكالة "إرنا".
ويشير مراقبون إلى أنه بالرغم من أن المحادثات متوقفة منذ 2013 بين البلدين، لكن الإمارات تريد تهدئة الأزمة المتصاعدة مع إيران في الخليج العربي وحماية سمعتها بوصفها مركزا آمنا للأعمال.
العلاقة بين طهران وأبو ظبي:
- تشهد العلاقات الإماراتية الإيرانية توترا مستمرا بسبب الجزر الثلاثة "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى"، و"أبو موسى" المتنازع عليها بين أبو ظبي وطهران، والتي تقول الأولى إنها محتلة من قبل الثانية.
- في مايو/أيار الماضي، أعلنت الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة. ونفت إيران اتهامات أمريكية بالمسؤولية عن هذا الهجوم.
- زاد التوتر على خليفة اتهام إيران باستهداف أو تحريض جماعات أخرى استهداف ناقلات نفطية في الخليج العربي، وهو ما نفته طهران.
- تفاقم التوتر بين البلدين على خلفية الصراع المحتدم في اليمن منذ نحو 5 أعوام بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف السعودي الإماراتي من جهة، والمسلحين الحوثيين، الذين تُتهم إيران بدعمهم.
الهجمات على الناقلات:
- زادت هجمات على ناقلات نفط سعودية وسفن أخرى قبالة الساحل الإماراتي من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ودول خليجية عربية.
- تلقي الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب باللوم على إيران في وقوع الهجمات لكن طهران تنفي ذلك.
- خففت الإمارات من رد فعلها على الهجمات كما قلصت من وجودها العسكري في اليمن.
- قالت إيران من قبل إنها تريد تحسين علاقاتها مع السعودية والإمارات.
- فرضت واشنطن عقوبات على صادرات النفط الإيرانية وشددتها بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى والذي أتاح لطهران التجارة مع العالم مقابل كبح برنامجها النووي.
- هددت طهران مرارا بوقف الصادرات عبر مضيق هرمز إذا حاولت الولايات المتحدة خنق اقتصادها.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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