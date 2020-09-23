مصر
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 15:57

رغم الأوضاع الصعبة.. الحكومة المصرية ترفع مصاريف المدارس

رفعت وزارة التربية والتعليم المصرية مصاريف المدارس للعام الدراسي الجديد، مما أثار ردود فعل غاضبة من المواطنين الذين يأنون من الأوضاع المعيشية الصعبة.

وحددت الوزارة المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية بمبلغ 300 جنيه(13 دولار) من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه.

وأثار القرار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر مواطنون القرار بمثابة إلغاء لمجانية التعليم التي ينص عليها الدستور.

المصدر
الجزيرة مباشر

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