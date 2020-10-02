تركيا وليبيا
الجمعة 2 أكتوبر 2020 13:10

رغم اعتراض مصر.. الأمم المتحدة تسجل الاتفاق البحري التركي الليبي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان(يمين) ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج(يسار)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان(يمين) ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج(يسار)
الأناضول
سجلت الأمم المتحدة، الخميس، مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط.

وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، في تغريدة عبر تويتر الجمعة، أن تسجيل منظمة الأمم المتحدة اتفاقية الحدود البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا، عزز سياسة بلاده أكثر في البحر المتوسط.

وأضاف دونماز أن "اتفاقية الحدود البحرية الموقعة مع الحكومة الليبية الشرعية تم تسجيلها من قبل الأمم المتحدة، وهكذا، اكتسبت سياستنا المتوسطية القائمة على القانون الدولي والحقوق والعدالة قوة أكب".

وأردف "كما نقول دائمًا، نحن لا ننتهك حقوق أي أحد ولا نتنازل عن حقوقنا في البحر المتوسط".

ووفقًا لشهادة التسجيل الصادرة عن الأمم المتحدة فإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، صادق يوم 30 سبتمبر/أيلول المنصرم على مذكرة التفاهم بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج.

وتتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2019، بينما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم، ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر كانون الأول .

وفي 12 ديسمبر 2019، تقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلت عن مصادر مطلعة في الأمم المتحدة  في نيويورك، في يوليو/تموز الماضي، قولها إن مصر والسعودية والبحرين واليونان وقبرص وجهت جميعا مذكرة شفهية مشتركة لمكتب سكرتير عام الأمم المتحدة، لمطالبة الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج بشأن تعيين الحدود البحرية التركية الليبية.

وشددت هذه الدول آنذاك على أن المذكرة تعتبر معدومة الأثر القانوني ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الأممية.

المصدر
الأناضول
وسائل إعلام مصرية
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اتفاقية الترسيم البحري
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