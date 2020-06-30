رغم اشتداد المطر.. "ممرضة كورونا" تذهب لعملها يوميا بدراجة هوائية (فيديو)
وأثار الموقف إعجاب الناشطين في بلادها وحول العالم، وعبروا عن تقديرهم لإصرار الممرضة على أداء واجبها في ظل جائحة كورونا، وإلتزامها.
#TusNoticias 🔴— Bolivia Nueva ''Tus historias... tus Noticias...'' (@BoliviaNueva1) June 23, 2020
Mary Luz Salazar, la joven auxiliar de enfermería y estudiante de Bioquímica, recibió una moto de la empresa #HondaBolivia después de haber retornado de su fuente laboral a su domicilio en un bicicleta entre las calles anegadas de #SantaCruz pic.twitter.com/UtK2PioQcb
وقام أحد الأشخاص بالتقاط صورة للممرضة "ماري لوز سالازار" التي تقوم بعلاج مصابي فيروس كورونا في المركز الطبي "بلان تري ميل" بمنطقة "سانتا كروز"، وهي تقود دراجتها بملابس العمل خلال هطول الأمطار الغزيرة وإغراقها للشوارع.
وانتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي ما جعل الرئيس البوليفي يوجه شكره لها معبرًا عن امتنانه لها.
Mary Luz Salazar, otra valiente enfermera que ayuda a salvar vidas en un centro médico del Plan Tres Mil, en Santa Cruz, un ejemplo de compromiso por la vida del prójimo.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 22, 2020
Nuestro reconocimiento a su sacrificio. pic.twitter.com/CsFbayuNQ3
ووصفها الرئيس بالممرضة الشجاعة التي تساعد في إنقاذ الأرواح، مُعتبرًا إياها مثالاً للالتزام من أجل إنقاذ حياة الآخرين ومُقدرًا لتضحياتها.
كما قامت شركة "هوندا" بإهدائها دراجة نارية بديلًا عن دراجتها الهوائية وذلك تكريمًا لها وتقديرًا لمجهوداتها وتضحياتها.
Honda Bolivia destaca la noble labor de los médicos, regalando una moto Honda NAVI a Mary Luz Salazar, enfermera que se...Posted by Farándula Inside on Tuesday, 23 June 2020
وحسب موقع وورلد ميتر فقد وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في بوليفيا إلى 32 ألفا و125 حالة، كما بلغ عددالوفيات 1071 حالة وفاة.
ودولة بوليفيا هي إحدى دول أمريكا الجنوبية وتعتبر خامسةَ أكبر دول القارة مساحةً بعد البرازيل، ويبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة.
Hoy los de honda le regalaron una moto! Cuidando a nuestros héroes.. 💓 pic.twitter.com/YHKH4Rt0Eb— Mayra Villosa (@tovarmay) June 25, 2020