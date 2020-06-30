فيروس كورونا
الثلاثاء 30 يونيو 2020 15:50

رغم اشتداد المطر.. "ممرضة كورونا" تذهب لعملها يوميا بدراجة هوائية (فيديو)

الممرضة "ماري لوز سالازار" على دراجتها بملابس العمل خلال هطول الأمطار الغزيرة وإغراقها للشوارع
مواقع التواصل
تفاعل ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي، مع صورة لإحدى الممرضات في بوليفيا وهي تقود دراجتها بملابس التمريض في ظل مطر شديد وارتفاع مستوى المياه على الأرض وبلل ملابسها.

وأثار الموقف إعجاب الناشطين في بلادها وحول العالم، وعبروا عن تقديرهم لإصرار الممرضة على أداء واجبها في ظل جائحة كورونا، وإلتزامها.

وقام أحد الأشخاص بالتقاط صورة للممرضة "ماري لوز سالازار" التي تقوم بعلاج مصابي فيروس كورونا في المركز الطبي "بلان تري ميل" بمنطقة "سانتا كروز"، وهي تقود دراجتها بملابس العمل خلال هطول الأمطار الغزيرة وإغراقها للشوارع.

وانتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي ما جعل الرئيس البوليفي يوجه شكره لها معبرًا عن امتنانه لها.

 ووصفها الرئيس بالممرضة الشجاعة التي تساعد في إنقاذ الأرواح، مُعتبرًا إياها مثالاً للالتزام من أجل إنقاذ حياة الآخرين ومُقدرًا لتضحياتها.

كما قامت شركة "هوندا" بإهدائها دراجة نارية بديلًا عن دراجتها الهوائية وذلك تكريمًا لها وتقديرًا لمجهوداتها وتضحياتها.

Honda Bolivia destaca la noble labor de los médicos, regalando una moto Honda NAVI a Mary Luz Salazar, enfermera que se...

Posted by Farándula Inside on Tuesday, 23 June 2020

وحسب موقع وورلد ميتر فقد وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في بوليفيا إلى 32 ألفا و125 حالة، كما بلغ عددالوفيات 1071 حالة وفاة.

ودولة بوليفيا  هي إحدى دول أمريكا الجنوبية وتعتبر خامسةَ أكبر دول القارة مساحةً بعد البرازيل، ويبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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كورنا
ممرضة

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