فيروس كورونا
الثلاثاء 5 مايو 2020 17:37

رضيعة تحتج أمام غرفة أبيها بعدما عزل نفسه بسبب كورونا (فيديو)

نشرت صحيفة "يني شفق" التركية عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، مقطع فيديو لطفلة رضيعة لم تكمل العامين بعد، وهي تحتج على الحجر الصحي لوالدها في غرفته.

وحظي فيديو الطفلة " هوما" البالغة من العمر عامًا ونصف العام، بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

الرضيعة التركية "هوما" تظهر خلال الفيديو وهي تحتج أمام غرفة والدها بعد أن قام بعزل نفسه بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأظهر المقطع الطفلة وهي تجلس في حالة غضب أمام غرفة أبيها، بسبب اعتقادها بأن والدها لا يريد التحدث معها، في حين تحاول والدتها طمأنتها بأن أبيها سوف يتحدث معها بعد أن يتعافى وأنه يحبها.

وقالت الوالدة للطفلة "هوما يحبك والدك، يريد أن يعانقك، فما كان من الطفلة إلا أن قامت من مقعدها وهي في حالة فرح".

لكن فرحة الصغيرة لم تكتمل لأن أمها أخبرتها أن ذلك لن يتم الآن، بل بعد شفاء الوالد.

وهنا.. ناداها أبوها من داخل الغرفة التي عزل فيها نفسه، بأنه يحبها كثيرًا، في حين استمرت الصغيرة في غضبها الطفولي، دون أن يستوعب عقلها الصغير أسباب هذا "الجفاء" من والدها.

كورونا في تركيا

وأعلنت وزارة الصحة التركية يوم الإثنين، ارتفاع حصيلة متعافي فيروس كورونا إلى 68 ألفاً و166.

وأظهرت معطيات نشرتها الوزارة بموقعها الرسمي أن 5015 مصاباً بالفيروس تعافى خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت  أن البلاد سجلت 1614 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 127 ألفاً و659.

وأشارت إلى تسجيل 64 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و461.

المصدر
الجزيرة مباشر
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