"رضوى فين".. تفاعل كبير مع اختفاء ناشطة مصرية هاجمت السيسي وزوجته
"رضوى فين؟"
- محمد علي أعلن أنه تلقى رسالة صوتية، مساء الثلاثاء، تؤكد محاصرة قوات الأمن المركزي لمكان إقامة رضوى، وخوفها من إلقاء القبض عليها، لينتشر الوسم الذي يوجه السؤال للسلطات الأمنية عن مكانها ومطالبات بإطلاق سراحها.
- تفاعل عشرات الآلاف من المغردين المصريين عبر الوسم متسائلين عن مصير عن الناشطة التي تناقلوا لها مقاطع مصورة وهي تنتقد الرئيس السيسي وزوجته انتصار، إذ ترى رضوى أنها "لا تصلح نهائيًا أن تكون سيدة مصر الأولى".
- أيضًا انتقدت رضوى الرئيس السيسي وخوفه من محمد علي، ومحاولات الرئيس لتلميع نظامه أمام الكاميرات الغربية والأجنبية، عقب زيارة نقيب الصحفيين للسجون المصرية، وقالت "كلنا عارفين السجون بيحصل فيها إيه".
- رضوى شجعت المصريات على التظاهر ضد نظام السيسي، فيما أبدى محمد علي إعجابه بموقفها وأعلن تضامنه مع ترمب، ومنذ اختفائها أطلق حملة للتساؤل عن مكانها وقال "رضوى في خطر وأنا هقلب الدنيا عشانها".
خلفيات
- في العشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، اندلعت احتجاجات في القاهرة وعموم مصر مطالبة برحيل السيسي، كان قد دعا إليها محمد علي بعد بثه سلسلة فيديوهات اتهم فيها السيسي وزوجته وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وإهدار المال العام لصالح الفاهية وبناء القصور.
- تفاعل ملايين المصريين مع دعوات محمد علي، واعتقل على أثر تلك المظاهرات ما يزيد عن 4 آلاف شخص وفق منظمات حقوقية.
- اتخذت الحكومة المصرية عقب الاحتجاجات سلسلة من الإجراءات لاحتواء الغضب الشعبي، منها إعادة مليون مصري إلى بطاقات الدعم وخفض أسعار الوقود.
عن القبض على رضوى #رضوى_فين pic.twitter.com/UqyXawcJhP— Sherif Osman® (@SherifOsmanClub) November 13, 2019
Within hours of the kidnapping of a young Egyptian woman, Radwa, who dared criticize the #sisi regime by State security from her residence the number 1 hashtag in Egypt is— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) November 12, 2019
#رضوي_فين pic.twitter.com/K7VkY0Jd6m
رضوى ترسل رسالة مرعبة ل #محمد_علي عن محاصرة قوات الأمن لبيت رضوى واعتقالها#رضوى_فين pic.twitter.com/IfZTigtfzM— سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) November 12, 2019
الهشتاج الصحيح والحقيقي الواجب علي ١٠٠ مليون مصري يشاركوا فيه— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) November 12, 2019
هو #مصر_فين
بلادنا بتختفي ويتضيع..
وكل يوم ظلم وفساد وقهر #رضوي_فين
بيقولوا البنت دي مختفية..— خمسة بالمصري (@egy_five) November 12, 2019
#رضوى_فين pic.twitter.com/dlGSOyVNVs
حسبى الله فى كل من قتل مظلوم وهتك عرض وكتم صوت الحق وخان عهده مع الله.— 💞منى💞 (@v5z5G5Ay79oS8K7) November 12, 2019
الثورة قادمه لا محاله
"فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا"
هذا وعد الله لكل نظام فاسد متجبر فى الارض
ونورالحق قادم مهما طال ليل الباطل
فصبر جميل#رضوى_فين pic.twitter.com/SMim4YBB5D
#رضوى_فين— pery Ahmed (@Ghalia_2_44) November 12, 2019
صوت من أصوات كتير عايزة تقول لنظام ظالم كفاية فساد وسرقة ضيعتوا مصر
صوت عالي يمكن الشعب يفوق ، رضوي اعتقلت علشان انتقدت النظام في فيديو مش نزلت الشارع ولا حاجة !!!#السجون_في_مصر pic.twitter.com/b5xFrs6SY7
#رضوى_فين #رضوي_ناصر_فين يا عسكر حراميه#مصر pic.twitter.com/OglVXuEqma— تويتري حر (@Qtr1_Tn) November 12, 2019
مصر معدش فيها رجالة..😱— 🍓جـارة القـمـر🍓 (@jaratolqamar666) November 13, 2019
يا ام فاروق..مصر معدش فيها رجالة.. 😏
يا عم حسين يا بقال.. مصر معدش فيها رجالة..
وانت كمان ياعم حسين مش راجل..أيوه أنا اللي بقولك🧐..يا ام زكي قولي لزكي مصر معدش فيها رجالة.. وزكي كمان مش راجل يا حبيبتي 🙄🙄😒😒😒
رضوى فين يا ولاد الجزمة؟!!😠😠#رضوى_فين pic.twitter.com/U3BAlLJnxW
🦂🐛🦄⚓🔨السفاح🔪🔫👛💣#رضوى_فين pic.twitter.com/JTRIxuwQGD— Mohamed Ragab (@Alengineer14) November 12, 2019