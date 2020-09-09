زامبيا
الأربعاء 9 سبتمبر 2020 13:11

رسميا.. رئيس دولة وشعبه ينعون سمكة "جالبة للحظ" (فيديو)

نعي رسمي لسمكة في زامبيا للاعتقاد في أنها كانت تجلب الحظ
مواقع التواصل
نعت دولة زامبيا بشكل رسمي "سمكة" كانت تعيش في بحيرة صغيرة داخل إحدى الجامعات في البلاد، حيث يعتقد الطلاب أن السمكة كانت تجلب لهم الحظ السعيد في الاختبارات، وفق وسائل إعلام محلية.

وانضم رئيس زامبيا، إدغار لونغو، إلى شعبه في الحداد على السمكة "مافيشي"، عبر منشور بصفحته على فيسبوك.

واقتبس الرئيس لونغو، في نعيه للسمكة، كلمات للزعيم الهندي المناهض للاستعمار، المهاتما غاندي، قال فيها إن "عظمة الأمة وتقدمها الأخلاقي يمكن الحكم عليه من خلال الطريقة التي تعامل بها حيواناتها".

وأضاف في منشوره "أنا سعيد لأنك تلقيت وداعا لائقا، سنفتقدك جميعا".

وشارك زعيم المعارضة في زامبيا هاكيندي هيشيليما في نعي السمكة قائلا "نقف إلى جانب مجتمع طلاب جامعة كوبربيلت، السابقين والحاليين، بشأن وفاة حيوانهم الأليف الشهير مافيشي".

وانتشر وسم "Mafishi#" على موقع تويتر في دولة زامبيا الواقعة بجنوب القارة الإفريقية، ويعني "السمكة الكبيرة" باللغة المحلية.

وعلى مدى العقدين الماضيين، ساد اعتقاد بين طلاب جامعة كوبربيلت، ثانية  أكبر جامعة بالبلاد، بأن السمكة تجلب لهم الحظ السعيد في الامتحانات، حسبما أشار موقع "بي بي سي".

واعتاد بعض الطلاب على زيارة السمكة وتحيتها قبيل الامتحانات، معتقدين أنها تجلب لهم الحظ السعيد، بينما رأى آخرون أنها تخفف التوتر.

وقال لورانس كاسوندي، رئيس اتحاد الطلاب في جامعة كوبربيلت، إن من المعتقد أن عمر (مافيشي) كان 22 عاما على الأقل، وأنها عاشت في بركة صغيرة داخل الجامعة لأكثر من 20 عام.

وأضاف كاسوندي أن سبب نفوق السمكة مازال قيد التحقيق، كما أوضح أنه لم يتم دفنها بعد، بل إن الطلاب يخططون لتحنيطها.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع أجنبية
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سمكة
زامبيا

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