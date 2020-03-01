فيروس كورونا
الأحد 1 مارس 2020 15:37

رسالة بتوقيع "كورونا" في عزاء والدة جورج وسوف (صور)

جورج وسوف ونيشان
مواقع التواصل
علق المطرب السوري جورج وسوف، لافتة في عزاء والدته الذي أقيم بكنيسة مار إلياس في بلدية كفرون رفقة بسوريا، يحث فيها الحضور والمعزين على اتباع "قواعد صارمة" خشية تفشي فيروس كورونا.

وشارك الإعلامي اللبناني نيشان، عبر تويتر، السبت، صورتين من بيت العزاء، ظهر خلال أحدهما وهو برفقة وسوف، والثانية للافتة العزاء وقد جاء فيها "عذرًا.. حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل.. التوقيع: كورونا".

وعلّق نيشان بالقول "في مجلس العزاء بوالدة جورج وسّوف، هذا ما كتبه في استقبال المُعَزّين. رحم الله أمّ أبو وديع"، وحظيت الصورة بانتشار واسع وضجة على منصات التواصل.

وفي صورة أخرى ظهر نيشان مرتديًا الكمامة الطبية منبهًا لضرورة الوقاية من فيروس كورونا "الفتّاك"، لكن التصرف قوبل بسخرية واسعة بعد انتشار الصورة على إنستغرام، لأنه ارتداها بالعكس أو كما يقولون بالمقلوب.

وتوفيت والدة ​جورج وسوف، قبل أيام عن عمر ناهز 82 عامًا، وأقيمت الصلاة على جثمان الراحلة بالكنيسة ذاتها.

ونعى وسوف والدته الراحلة بكلمات مؤثرة، ونشر صورة تجمعه معها عبر إنستغرام، معلقًا "ماما يا ماما دخلك يا ماما.. سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم.. حزنى كبير، الله يخلّى أمهات الجميع".

ولم تعلن سوريا حتى الآن عن ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد والذي أودى بحياة 2872 في الصين إلى الآن.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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كورونا
جورج وسوف
عزاء
سوريا

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