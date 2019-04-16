رسائل حزن من زعماء العالم بعد حريق كاتدرائية "نوتردام" التاريخية

ثماني ساعات:

صدمة زعماء العالم:

فضيلة #الإمام_الأكبر أ.د/ أحمد #الطيب #شيخ_الأزهر الشريف: أشعر بالحزن تجاه حريق #كاتدرائية_نوتردام بباريس، هذه التحفة المعمارية التاريخية، قلوبنا مع إخواننا فى #فرنسا، لهم منا كل الدعم#NotreDame#Paris#باريس