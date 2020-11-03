الإسلاموفوبيا
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 12:34

ردود فعل غاضبة.. متجر في مدينة فرنسية يرفض دخول المحجبات

وضع القائمون على المتجر الفرنسي لافتة تمنع دخول المحجبات
وضع القائمون على المتجر الفرنسي لافتة تمنع دخول المحجبات
مواقع التواصل
منع أحد مديري متاجر "فيفال" في مدينة نيم جنوبي فرنسا المحجبات من الدخول إلى متجره، ووضع لافتة تشير إلى هذا المنع، مما أثار لغطا كبيرا على مواقع التواصل وفي الإعلام الفرنسي.

وبعد هذا المنع تعرضت واجهة المتجر للتخريب وفق ما كشفت عنه بعض وسائل الإعلام الفرنسية.

ووفق ما أشارت ذات المصادر، فإن مدير المتجر عمد إلى منع المحجبات من دخول متجره بعد هجوم نيس الأخير الذي أودى بحياة 3 أشخاص.

من جانبها، نددت مجموعة "كازينو" مالكة العلامة التجارية لمحلات "فيفال" بمثل هذه التصرفات وقالت إنها أزالت اللافتة، موضحة أن هذا تصرف شخصي من جانب المدير، وأن تحقيقا يجري الآن في الأمر. 

وشدد مدير الاتصالات لعلامة "كازينو" التجارية على أن "هذا الفعل يتعارض حقًا مع قيمنا. مهمتنا هي تلبية توقعات جميع عملائنا، مع احترام القانون الذي يضمن حرية الدخول إليها".

فتح تحقيقات

وبحسب مواقع إخبارية محلية، فتحت نيابة مدينة نيم تحقيقا بشأن التمييز ورفض البيع غير القانوني، كما يجري تحقيق آخر بشأن التهديدات التي تلقاها المتجر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الله زكري، المندوب العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) ورئيس مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا، لصحيفة يومية محلية إنه سيقدم شكوى جنائية إلى المدعي العام في نيم، وقال إن مشاعر الخوف تزداد في محيط التعامل التجاري.

وفي الإعلام الفرنسي ساند البعض مدير المتجر الذي منع دخول المحجبات وقالوا إنه يمكن الدفع باتجاه تشريع يمنع هذا الأمر.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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المحجبات

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