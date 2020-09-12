تركيا وأوربا
السبت 12 سبتمبر 2020 14:33

ردا على ماكرون ودول أوربية.. أردوغان ينشر مقطع فيديو له منذ 20 عاما (شاهد)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رويترز
أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نشر مقطع فيديو قديم له، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقمة قادة دول جنوب الاتحاد الأوربي.

ويظهر الرئيس أردوغان في المقطع الذي نشره على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل في مكان عام، وهو يصرّح لإعلاميين أمامه بشكل ساخر "جهّزتم مائدة الذئاب كي تلتهمونا، لكن لا تؤاخذونا نحن كبار عليكم، لن تستطيعوا التهامنا". من دون أن يشير إلى من يقصدهم بكلامه.

وكان ماكرون ترأس الخميس قمة دول جنوب الاتحاد الأوربي في جزيرة كورسيكا الفرنسية، لمناقشة استراتيجية التعامل مع تركيا بشأن ملف شرق المتوسط.

وشارك في القمة رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وإسبانيا بيدرو سانشيز، واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والبرتغال أنطونيو كوستا، ومالطا روبرت أبيلا، والرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس.

وخلال القمة، حث ماكرون أوربا على إظهار موقف موحد وحازم تجاه السلوك "غير المقبول" لتركيا في شرق المتوسط، وقال إن تركيا لم تعد شريكة في شرق المتوسط، في المقابل ردت وزارة الخارجية التركية على تصريحات ماكرون واصفة إياها بالوقحة، وبأنها تنم عن "فكر استعماري قديم".

وتجد اليونان وقبرص نفسيهما في خط المواجهة الأول مع تركيا التي تطالب بحق استغلال النفط والغاز في منطقة بحرية تتنازع تركيا واليونان على السيادة فيها.

وفي الأسابيع الأخيرة، استعرضت هذه الدول قوتها من خلال تصريحات شديدة اللهجة ومناورات عسكرية وإرسال سفن إلى المنطقة.

وأبدت فرنسا بوضوح دعمها لليونان عبر نشر سفن حربية وطائرات مقاتلة في المنطقة في مبادرة شجبها بقوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
وكالات

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