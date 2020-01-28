صفقة القرن
الثلاثاء 28 يناير 2020 23:52

ردا على ترمب.. الرئاسة الفلسطينية تنشر خرائط لمراحل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

الصورة التي نشرها حساب الرئاسة الفلسطينية
تويتر
نشر حساب الرئاسة الفلسطينية على موقع تويتر خرائط توضح مراحل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وكتب تعليقا على الخرائط باللغة الإنجليزية: "يتطلب تحقيق السلام أولاً وقبل كل شيء احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي والالتزام بها".

وأضاف: "تعترف الخطة الأمريكية باحتلال إسرائيل وضم الأراضي المحتلة التابعة لدولة فلسطين بشكل غير قانوني".

جاءت التغريدة مصحوبة بهاشتاغ "السلام لا الفصل العنصري" #PeaceNotApartheid.

وفي وقت سابق نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خريطة للحدود المقترحة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية حسب خطة السلام التي أعلنها في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونشر ترمب الخريطة معلقا باللغات العربية والعبرية والإنجليزية في تغريدات مختلفة.

وكتب ترمب بالعربية: "هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية".

فيما كتب بالإنجليزية: "سأقف دائما مع دولة إسرائيل ومع الشعب اليهودي. أدعم تماما أمنهم وسلامتهم وحقهم في العيش داخل أرضهم التاريخية. حان وقت السلام!".

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
صفقة القرن
الرئاسة الفلسطينية
فلسطين التاريخية
دونالد ترمب
تويتر
خرائط

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