رحيل مفاجئ.. الموت يغيب الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي
سبب الوفاة
- وسائل الإعلام المصرية ذكرت أن هيثم توفي بمنزله نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.
- الصحف ذكرت أن خطيبة الفنان الراحل تقدمت ببلاغ للجهات الأمنية بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.
- النقابة أعلنت أن صلاة الجنازة ستقام على الفنان الراحل من مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، ظهر اليوم.
- هيثم المولود في أبريل/نيسان 1984 هو ابن الممثلين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد.
المشوار الفني
- بدأ مشواره الفني عام 2006 في فيلم (حليم) من بطولة والده، إذ استكمل هيثم دور أحمد زكي في الفيلم بعدما توفي الأخير إثر صراع طويل مع مرض سرطان الرئة قبل إنهاء بطولة الفيلم الذي جسد فيه حياة المطرب الراحل.
- قدم بعد ذلك مجموعة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.
- من أفلامه (البلياتشو، وكف القمر، وسكر مر، والكنز)، وفي التلفزيون قدم (الصفعة، ودوران شبرا، والسبع وصايا، وأستاذ ورئيس قسم، وكلبش).
- حصد جائزة أفضل ممثل شاب في مصر عن دوره في مسلسل (دوران شبرا).
- كان مسلسل (علامة استفهام) في رمضان 2019، آخر أعمال الفنان الراحل في الدراما التلفزيونية، فيما يمثل فيلم (الكنز 2) أخر أعماله السينمائية.
نعي واسع
- عدد من الفنانين نعى الفنان هيثم زكي، منهم ليلى علوي ومنة شلبي ورانيا يوسف وأحمد السقا ومراد مكرم وحسن الرداد وعلي الطيب وسارة الشامي.
وفاة النجم الشاب #هيثم_أحمد_زكي صدمة موجعة لجمهوره وجمهور والده أيضاً.. كأنما مات أحمد زكي ثانية! pic.twitter.com/0yz1SJZ5vp— Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) November 7, 2019
لا حول ولا قوة الا بالله والبقاء له وحده.— Amr Waked (@amrwaked) November 7, 2019
توفى الفنان هيثم أحمد زكي.
عرفته إنسان طيب ومخلص ومحب لغيره.
الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك الجنة ان شاء الله.
وداعا هيثم ، اللهم ارحمه و اكرم نزله و الهمنا الصبر و السلوان #هيثم_أحمد_زكي pic.twitter.com/bmFg5LylpE— Mostafa Shaban (@MostafaShaban) November 7, 2019
انا ماكنتش اعرفه شخصيا بس كنت طول الوقت متعاطف معاه وحاسس ان حظه قليل في الدنيا وفاة أمه وهو طفل وبعدها والده حتى في الفن كان بيوجعني اوي احساسه لما بيشبهوا ممثلين تانيين بأبوه وهو لا وكنت حاسس انه اتظلم ونجوميته اتأخرت .. نقول ايه ما يغلاش على اللي خلقه .. الفاتحه #هيثم_احمد_زكي— Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) November 7, 2019
لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمه يارب، الفاتحة علي روح الجميل هيثم احمد زكي pic.twitter.com/iELI8x4C1X— Sarah Elshamy (@Sarahelshamy) November 7, 2019
يااااه.. رجع لحضن ابوه وامه.. هيثم احمد زكي في ذمة الله..— ياسمين محفوظ (@YasminMahfouz) November 7, 2019
أسأل الله ان يتغمدك برحمته الواسعة ويسكنك فسيح جناته..
توفي الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية...— Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) November 7, 2019
فقد هيثم وعمره لم يكن يتجاوز التاسعةوالدته الفنانةالراحلة هالة فؤاد بعد معاناتها مع مرض السرطان ورحل والده الفنان أحمد زكي بنفس المرض
عاش هيثم يتيما...ومات وحيدا
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/RmMcp35hxm
لا حول ولا قوة الا بالله— Yasmina Alelwany (@YasminaElwany) November 7, 2019
وفاة #هيثم_أحمد_زكي
ربنا يرحمه يارب ويجعل مثواه الجنه pic.twitter.com/VnsJwgULts