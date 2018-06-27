مصر
الأربعاء 27 يونيو 2018 00:02

رحيل كوبر عن تدريب المنتخب المصري

هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم - أرشيفية
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر بشكل رسمي عن تدريب المنتخب بعد الوداع المبكر لبطولة كأس العالم بدون نقاط.

وأصدر الاتحاد المصري بيانا جاء فيه:" قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه، الذي عقد اليوم الثلاثاء توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بمناسبة انتهاء فترة عمله بنهاية مشاركته في كأس العالم."

ومُني المنتخب المصري بخسارة فادحة في دور المجموعات في كأس العالم في روسيا ليخرج من الدور الأول بدون نقاط بعد هزيمة في مبارياته الثلاثة أمام أوروغواي وروسيا والسعودية.

وأثارت الخسارة انتقادات واسعة في مصر وعلى منصات التواصل الاجتماعي نظرا لاعتماد المدير الفني على الدفاع طوال المباريات الثلاث، فضلا عن الأداء الذي جاء دون المستوى للفريق، ما أثار دعوات واسعة بالمطالبة بإقالته.

يشار إلى أن عقد الأرجنتيني كوبر وجهازه ينتهي بانتهاء مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
مصر
كرة قدم
كأس العالم 2018
هيكتور كوبر

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