مصر
الأحد 8 أبريل 2018 18:19

رحيل الإذاعية المصرية آمال فهمي عن 92 عاما

الإذاعية المصرية آمال فهمي
الإذاعية المصرية آمال فهمي
أرشيفية
غيب الموت (الأحد) الإذاعية المصرية المخضرمة آمال فهمي عن 92 عاما، وهي إحدى رائدات العمل الإعلامي في المنطقة العربية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الإذاعية الراحلة توفيت داخل أحد المستشفيات والذي نقلت إليه قبل عام تقريبا بسبب ضعف صحتها.

ولدت آمال فهمي في 1926 وتخرجت في كلية الآداب بجامعة القاهرة قبل أن تلتحق بالإذاعة المصرية عام 1951.

قدمت الكثير من البرامج الإذاعية، وكانت أول من قدم (فوازير رمضان) في الإذاعة، إلا أن اسمها ظل مرتبطا في وجدان المستمعين ببرنامج (على الناصية) الذي كانت تقدمه على إذاعة البرنامج العام وطافت به أنحاء مصر.

كما ظهرت بشخصيتها الحقيقية وبرنامجها المشهور في فيلم (حكاية حب) مع المغني الراحل عبد الحليم حافظ.

وكانت أول امرأة ترأس إذاعة في مصر وهي (الشرق الأوسط) عام 1964 ثم تدرجت في المناصب حتى وصلت درجة وكيل وزارة الإعلام.

وأصدر مجلس الوزراء المصري بيانا نعى فيه الإذاعية الراحلة مثمنا ما قدمته خلال مسيرتها الطويلة من أعمال أثرت الإذاعة المصرية.

وأشاد رئيس الوزراء شريف إسماعيل "بما كانت تتمتع به من أسلوب فريد في عرض القضايا واستضافة العديد من الشخصيات على مدار فترة عمل برنامجها الشهير".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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