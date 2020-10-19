السعودية
الاثنين 19 أكتوبر 2020 15:38

رجل ينجو بأعجوبة لحظة انهيار موقف سيارات شرقي السعودية (فيديو)

لحظة انهيار سقف القبو بالكامل وسقوط السيارات من أعلاه
مواقع التواصل
تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق لحظة نجاة شاب أثناء انهيار مواقف أرضية في مجمع السعيد التجاري، بمدينة الخبر شرقي السعودية.

وظهر في المقطع المتداول عبر تويتر الشاب السعودي عبد الله أبو حبله وهو ينزل الدرج في أحد مواقف السيارات الأرضية، عندما انخسفت الأرض من حوله، لتسقط السيارات إلى الأسفل ويبقى وحده واقفا في المكان.

و قال المهندس عبد الله لوسائل إعلام سعودية إنه غادر مكتبه في المبنى الذي شهد الانهيار الأرضي متوجها إلى سيارته الموجودة في أسفل موقف السيارات، وفي منتصف الدرج أحس بضغط هواء شديد قادم من أسفل القبو، ما دفعه للتوقف عن متابعة النزول إلى الأسفل والصعود مرة أخرى.

وأضاف أنه لما وصل إلى أعلى الدرج اكتشف انهيار سقف القبو بالكامل في لحظات بشكل متتابع، مشيرا إلى أنه لاحظ وجود شخص آخر خلفه على الدرج أصيب بجروح.

وتابع موضحا أنه تم إنقاذ بعض الأشخاص الذين كانوا موجودين بسياراتهم في القبو لحظة الانهيار من قبل الدفاع المدني، إلا أن السيارات التي كانت بالأسفل غالبا أتلفت بالكامل لانهيار السقف عليها بشكل تام.

وأوضح أنه ربما كانت توجد 40 أو 50 سيارة فوق السقف بعضها أتلف بالكامل وبعضها لا يزال سليما.

وأردف أنه لديه مكتب هندسي في هذا المبنى منذ 12 عاما لم يشهد خلالها أي حوادث مماثلة، كما أنه لم تحدث خلال الفترة الأخيرة أي تشققات أو أضرار في المبنى تنذر بأي انهيار.

ولدى انتشار المقطع بكثافة تفاعل مغردون كثر معه، وطالبوا بمحاسبة المقاول المسؤول عن بناء هذا المكان، وقال أحد المعلقين "لما يكون فيه فساد واعتماد على مقاولين كذابين هذي النتيجة .. خسارة مالية كبيرة وخسارة أرواح".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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نجاة
انهيار أرضي
سعودي
الخبر

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