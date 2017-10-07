منوعات
السبت 7 أكتوبر 2017 13:17

رجل يحرق عمدا 7 أطفال ومعلمة في دار حضانة بالبرازيل

دار الحضانة عقب الحريق
دار الحضانة عقب الحريق
الشرطة البرازيلية
أعلنت السلطات البرازيلية الجمعة مقتل سبعة أطفال ومعلمة في دار للحضانة في البرازيل بعدما قام حارس المبنى برشهم بالكحول وإحراقهم أحياء.

ووقعت الحادثة صباح الخميس في حي فقير في مدينة جاناوبا التي تبعد حوالى 600 كيلومتر عن "بيلو أوريزونتي" عاصمة ولاية "ميناس غيرايس" (جنوب شرق)، عندما قام الحارس برش الأطفال بالكحول وإضرام النار بالمبنى.

وتوفي الرجل نفسه محترقا بعد ساعات. وقالت السلطات المحلية إنه يعاني من "مشاكل عقلية".

وقتل في المجموع سبعة أطفال في الرابعة من العمر ومعلمة تبلغ من العمر 43 عاما.

وأسفر الحريق عن إصابة نحو أربعين شخصا بجروح، تم نقلهم إلى ثلاثة مستشفيات في المنطقة حسب درجة خطورة إصاباتهم.

وأعلنت بلدية جاناوبا الحداد الرسمي سبعة أيام، بينما حرص الرئيس البرازيلي ميشال تامر على التعبير عن "تضامنه مع الضحايا في هذه الفاجعة".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الفرنسية
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البرازيل
جريمة

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