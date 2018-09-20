الخميس 20 سبتمبر 2018 19:12
رجل أعمال صيني يتخلى عن وعده بتأمين مليون وظيفة في الولايات المتحدة
تخلى جاك ما مؤسس مجموعة "علي بابا" العملاقة للتجارة الإلكترونية عن وعده بتأمين مليون وظيفة في الولايات المتحدة، بحسب مقابلة أجراها معه الإعلام الرسمي الصيني نشرت الخميس.
التفاصيل وخلفيات:
- كان أغنى رجل في الصين أعلن هذا الالتزام في يناير/ كانون الثاني 2017 في نيويورك في حضور دونالد ترمب بعيد انتخابه رئيسا.
- قال جاك ما لوكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "هذا الوعد كان يستند إلى شرطين مسبقين: تعاون ودي بين الصين والولايات المتحدة وتجارة ثنائية عقلانية وموضوعية".
- أضاف أن "الوضع الراهن يهدد هذين الشرطين المسبقين ويجعل الوفاء بهذا الالتزام مستحيلا. لكننا لن نوقف جهودنا، سنواصلها بهدف تطوير العلاقات التجارية الصينية الأمريكية في شكل صحي".
- كان الوعد الذي أطلقه رجل الأعمال قد أثار شكوكا، وخصوصا أن الرقم الذي ذكره يشكل نحو واحد في المئة من مجمل الوظائف في الولايات المتحدة.
حرب تجارية
- تصاعدت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن في الأشهر الأخيرة. وتفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة خمسين مليار دولار من الواردات السنوية.
- ردت بكين بإجراءات مضادة على سلع أمريكية بالقيمة نفسها.
- أعلن ترمب الخميس فرض رسوم جديدة على واردات بمائتي مليار دولار إضافية، على أن تطبق اعتبارا من 24 سبتمبر/ايلول.
- سترد الصين في اليوم نفسه برسوم على ستين مليار دولار من الواردات الأمريكية.
- علق جاك ما "التجارة ليست سلاحا. لا يمكن استخدامها لخوض حرب. على التجارة أن تكون محركا من أجل السلام".
- قال جاك ما في المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين بالصين إن على الناس أن يستعدوا لخلافات تجارية تستمر 20 عاما بين الصين وأمريكا.
- حذر جاك بالفعل من أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم يمكن أن تستمر لعقود موضحا أن على الصين أن تركز على الصادرات في "طريق الحرير" بالعصر الحديث الذي يمتد عبر أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوربا.
- أعلن الملياردير (54 عاما) قبل بضعة أيام أنه سيتخلى عن منصبه على رأس "علي بابا" في سبتمبر/ أيلول 2019 على أن يخلفه في منصبه رئيس مجلس الإدارة الحالي دانيال زانغ.
المصدر
الفرنسية
رويترز
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