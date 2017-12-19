مأساة الروهينغيا
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 08:54

رايتس ووتش: جيش ميانمار اغتصب وقتل المئات في قرية روهينغية

جيش ميانمار يرتكب جرائم قتل واغتصاب مع مسلمي الروهينغيا
الأمم المتحدة طالبت بالتحقيق في انتهاكات جيش ميانمار ضد مسلمي الروهينغيا
مواقع التواصل الاجتماعي
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، في تقرير الثلاثاء، إن جيش ميانمار قام باغتصاب وقتل عدة مئات من أقلية الروهينغيا المسلمة في إحدى قرى ولاية راخين الشمالية يوم 30 آب/أغسطس الماضي.

ووقعت المذبحة المزعومة في قرية "تولا تولي" بمقاطعة مونغداو بعد أيام من قيام الجيش بهجمات عنيفة على أقلية الروهينغيا المسلمة يوم 25 آب/أغسطس.

ومنذ ذلك الحين، فر نحو 655 ألف شخص من أقلية الروهينغيا عبر الحدود إلى الجارة بنغلاديش، خشية عمليات الاغتصاب والقتل والإحراق العمد الذي قالت عنه الأمم المتحدة إنها دليل على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، إن الفظائع التي ارتكبها جيش ميانمار في "تولا تولي" لم تقتصر على كونها وحشية، بل كانت "ممنهجة".

وأضاف أن الجنود نفذوا عمليات قتل واغتصاب لمئات من الروهينغيا بكل قسوة وبطريقة لا يمكن أن تتحقق إلا بالتخطيط المسبق.

واستند التقرير المكون من 30 صفحة والمعنون بـ"مذبحة على ضفاف النهر: جرائم الجيش البورمي ضد الإنسانية في تولا تولي"، إلى مقابلات مع 18 ناجيا من المجزرة والذين فروا إلى بنغلاديش.

واستمرت عمليات القتل لساعات، وفقًا لما أدلى به الشهود في التقرير، وجمع الجنود في وقت لاحق الجثث في حفر كبيرة على الشاطئ وأحرقوهم بمساعدة القرويين العرقيين في راخين (أراكان).

يأتي هذا التقرير بعد يوم واحد من إعلان الجيش الميانماري في بيان العثور على "جثث مجهولة الهوية" في جزء آخر من ولاية راخين الشمالية.

وأضاف البيان، الذي نشر على الصفحة الرسمية لرئيس الأركان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم اتخاذ إجراءات، وفقا للقانون، إذا ثبت تورط قوات الأمن.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يشن جيش ميانمار ومتطرفون بوذيون حملة تطهير عرقي ضد أقلية الروهينغيا المسلمة في إقليم راخين (أراكان) غربي البلاد، أسفرت عن مقتل وتشريد وفرار مئات الآلاف.

والروهينغيا غير معترف بهم كمجموعة إثنية في ميانمار ومحرومون من حقوقهم القانونية، وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بالأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
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