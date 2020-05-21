"راهنت على فاشلين".. إماراتيون يدعون إلى محاسبة حكومتهم على دعم حفتر
ودعوا إلى وجود مجلس وطني يراقب تصرفات الحكومة ويحاسبها.
ألا يحق لنا كشعب إماراتي أن نحاسب الحكومة على المليارات التي تصرف على المجرم حفتر وغيره؟!— إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) May 20, 2020
بالمناسبة بعض المعتقلين في السجون بسبب عريضة طالبوا فيها بمجلس وطني يراقب ويحاسب الحكومة .. #عريضة_٣_مارس pic.twitter.com/PzlohpSnx0
وكتبوا على تويتر "إن الدخول في معارك خاسرة والمراهنة على أشخاص فاشلين هو من سوء التقدير والتدبير".
الدخول في معارك خاسرة والمراهنة ع أشخاص فاشلين هو من سوء التقدير والتدبير.— أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) May 18, 2020
لذلك على القيادة في #الإمارات أن تراجع حساباتها في خططها في المنطقة.
خلاصة ما يحدث اليوم في #ليبيا أن البقاء للأصلح، و أن كسب عداوة الشعوب خسارة كبيرة، وأن الأموال التي صرفت ع الفاشلين هي وبالٌ عليكم
ملايين الدولارات التي أنفقتها الأنظمة في #السعودية و #الإمارات صارت هباء أمام ثوار #ليبيا وطائرات تركيا المسيّرة— الاسطنبولي (@istanbulli1453) May 18, 2020
تخيلوا كم كانت هي المشاريع الاستراتيجية التي ستكسبها الأمة لو أنفق عليها قادة #محور_الشر نصف ما أنفقوه على تسليح المجرم #حفتر في #ليبيا#الوطية#Libya pic.twitter.com/viWZ0LyN8c
ودعا بعض المشاركين قادة الإمارات إلى مراجعة حساباتهم وخططهم بالمنطقة، مشيرين إلى أن ما يحدث في ليبيا يثبت أن البقاء للأصلح، قائلين إن كسب عداوة الشعوب خسارة كبيرة والأموال التي صرفت على الفاشلين ستكون وبالا عليهم.
لا أموال الإمارات، ولا مرتزقة الروس، ولا استشارات فرنسا، ولا الدعم العسكري المصري، ولا التدريب الأردني أغنى عن حفتر شيئاً.— Muhammed Ünalmış (@Muhammedunalmis) May 18, 2020
حكومة الوفاق وبدعم من الطائرات المسيرة التركية تكمل مشوارها.
تركيا حليف حقيقي وموثوق، وما بعد اليوم ليس كقبل🇹🇷🇹🇷
وهذه المنظومة الروسية التي زودت بها الإمارات حفتر.— عماد الدين بلعيد (@EmadBileid) May 18, 2020
يجري صيانتها لتستعمل لإسقاط الطائرات الصينة التي زودت بها الإمارات حفتر.
قال سبحانه وتعالى
"فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ"
صدق الله العظيم
#الوطية #الامارات pic.twitter.com/oKMh6DHZQN
#الامارات— تهاني الهمام (@Tahani_alhmam) May 18, 2020
الاسلحة التي تم غنمها من قاعدة الوطية تحرر جزر طنب الكبرى والصغرى وابو موسى لا اعرف لماذا تنفق الامارات كل هذه الاموال لقتلنا ولا تنفق ربعها لتحرير جزرها المحتلة
محمد بن زايد يدمر اموال الامارات
قوات الوفاق الليبية تتقدم بالشكر لدولة الإمارات الشقيقة على الهدية التي خلفتها قوات حفتر للوفاق في قاعدة الوطية.— رياض الغيلي (@RGhaili) May 18, 2020
منظومة صواريخ روسية متطورة بقيمة 50 مليون دولار.
عقبى للجيش الوطني اليمني يحصل هدايا مماثلة في أبين وعدن.
المنظومة الروسية بتتزف في شوارع #ليبيا_الآن وادي جزاء اللي يسلم #حفتر_مجرم_حرب حاجة غالية ياخسارة فلوسك يابن زايد . https://t.co/JSonSMeHUd— محمد ناصر (@M_nasseraly) May 20, 2020