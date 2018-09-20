الخميس 20 سبتمبر 2018 08:48
راموس يصبح أكثر اللاعبين حصولا على إنذارات في دوري الأبطال
حصل اللاعب الاسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، على لقب جديد غير مرغوب أمس الأربعاء عندما أصبح أكثر اللاعبين حصولا على إنذارات في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويشتهر راموس بسجله الانضباطي المتواضع على القدر ذاته من إمكاناته الدفاعية الكبيرة.
عقوبات راموس بالأرقام:
- حصل راموس على إنذار في الشوط الأول في الفوز 3-صفر على روما ليصل إلى 37 إنذارا في 115 مباراة في البطولة.
- بهذا الرقم يتفوق راموس على بول سكولز لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق.
- يملك المدافع الإسباني الرقم القياسي كذلك بالحصول على أكبر عدد من الإنذارات في موسم واحد وهو خمسة إنذارات في موسمي 2010-2011 و2012-2013 بينما لم يحصل سكولز المعروف بتدخلاته المتهورة على أكثر من أربعة إنذارات في موسم واحد.
- تعرض راموس، الذي رفع كأس البطولة في أربع مناسبات، للطرد 24 مرة مع ريال مدريد، وهو رقم قياسي، كما أنه ضعف عدد مرات طرد فرناندو هييرو صاحب المركز الثاني.
- راموس هو الأكثر تعرضا للطرد في تاريخ دوري الدرجة الأولى الاسباني برصيد 19 مرة.
- بالمقارنة لم يتعرض اللاعب الإسباني لمشاكل كبيرة في دوري الأبطال إذ تم طرده ثلاث مرات فقط.
- لم يتعرض راموس للطرد في 158 مباراة مع المنتخب الإسباني.
المصدر
رويترز
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