دوري أبطال أوربا
الأربعاء 15 أغسطس 2018 18:43

راموس يسخر من كلوب بسبب محمد صلاح

إصابة محمد صلاح نتيجة تداخل عنيف من جانب سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد
رويترز
سخر سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، (الثلاثاء) من سجل يورغن كلوب مدرب ليفربول في المباريات النهائية في أحدث حلقة من التراشق بينهما منذ نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

واتهم المدرب الألماني مؤخرا راموس بتعمد إصابة محمد صلاح والاصطدام بالحارس لوريس كاريوس خلال انتصار ريال مدريد 3-1 على ليفربول في نهائي دوري الأبطال في مايو/أيار.

وأصيب صلاح في أربطة الكتف وغادر الملعب باكيا. وأثرت هذه الإصابة على الدولي المصري وأثارت الشكوك حول لحاقه بكأس العالم في روسيا وغاب عن المباراة الأولى قبل أن يشارك لكنه لم يظهر بمستواه المعهود.

وفي وقت لاحق كشف ليفربول أن كاريوس أصيب بارتجاج في المخ جراء هذا الالتحام ونتيجة لذلك ارتكب هفوتين فادحتين تسببتا في هدفين.

وأبلغ راموس الصحفيين قبل مواجهة كأس السوبر الأوربية أمام أتليتيكو مدريد بطل الدوري الأوربي "لم يكن أول نهائي يخسره كلوب. يتعين عليه الانشغال بشؤونه الخاصة. وأضاف: "ننافس على أعلى المستويات منذ سنوات طويلة وأشك أنه يستطيع قول الشيء ذاته".

وأخفق كلوب الذي وصف راموس بأنه "وحش لا يرحم" في الفوز بست من سبع مباريات نهائية خلال مسيرته التدريبية.

بينما فاز راموس بأربعة ألقاب لدوري الأبطال ومثلها في الدوري الإسباني وكأس العالم 2010 ولقبين لبطولة أوروبا مع اسبانيا.

المصدر
رويترز
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يورغن كلوب
دوري أبطال أوربا
سخرية
محمد صلاح

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