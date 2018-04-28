حوادث طيران
السبت 28 أبريل 2018 10:31

راكبة تقاضي "ساوث وست" بسبب انفجار محرك إحدى طائراتها

أرشيفية
أقامت امرأة دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد شركة ساوث وست إيرلاينز باعتبارها ضمن ركاب طائرة للشركة انفجر أحد محركاتها فيما لقيت راكبة حتفها خلال رحلتها رقم 1380 الأسبوع الماضي.

وتقول القضية إنه منذ هذا الحادث تعاني الراكبة ليليا تشافيز من اضطراب ما بعد الصدمة وقلق واكتئاب وإصابات شخصية أخرى.

وتخضع شركة ساوث وست، التي مقرها دالاس، لتدقيق مكثف منذ انفجار محرك طائرتها البوينغ 737-700 خلال رحلتها في 17 أبريل/نيسان مما أدى إلى تحطم إحدى نوافذ الطائرة وتطاير شظايا.

ولقيت الراكبة جينيفر ريوردان حتفها وكانت ضمن 149 شخصا على متن الطائرة. كما أثار الحادث مخاوف بشأن سلامة المحركات المماثلة.

ويجري منظمون داخل الهيئة القومية لسلامة النقل تحقيقا في الحادث.

وقالت ساوث وست (الجمعة) "تركيزنا ما زال على العمل مع الهيئة القومية لسلامة النقل لدعم تحقيقها".

وأضافت "لا يمكننا التعليق على أي دعوى قضائية وشيكة. سلامة وأمن موظفينا وعملائنا هي أهم أولوياتنا دائما".

وأوردت الدعوى أيضا أسماء شركات سافران الفرنسية وجنرال إليكتريك أفييشن وسي.إف.إم انترناشيونال وهي الشركات التي وراء المحرك الذي انفجر.

وتقول الدعوى إن شركة ساوث وست وشركات تصنيع المحرك "قدمت الأرباح والأعمال" على سلامة الركاب واستمرت في تشغيل المحرك "حتى في الوقت الذي كان هناك فيه تأكيد بوجود وضع غير آمن".

جدير بالذكر أن شركة ساوث وست إيرلاينز كانت قد أرسلت شيكات بقيمة خمسة آلاف دولار لكل راكب من ركاب الطائرة التي هبطت اضطراريا الأسبوع الماضي بسبب انفجار المحرك مما أسفر عن مقتل راكبة.

كما أكدت شركة الطيران بأن الركاب حصلوا على الشيكات بالإضافة إلى قسائم سفر قيمتها ألف دولار.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
حوادث طيران
شركة ساوث وست إيرلاينز للطيران
ليليا تشافيز
دالاس
انفجار محرك
الهيئة القومية لسلامة النقل
الولايات المتحدة

اقرأ أيضا

Thumbnail
الحاكم المسلم في فكر حسن البنا
Thumbnail
شاهد: مدريد تزيل أسماء الشوارع المرتبطة بحكم الدكتاتور فرانكو

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم