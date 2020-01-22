ثقافة
الأربعاء 22 يناير 2020 16:21

"رائحة مساء قديم" لمصطفى البقالي.. متى يستجلب المرء ذكرياته؟ (فيديو)

"رائحة مساء قديم".. هو عنوان مجموعة شعرية جديدة للإعلامي والشاعر المغربي مصطفى البقالي، حظيت باهتمام رواد معرض الدوحة الدولي للكتاب بالعاصمة القطرية.

وخلال حفل توقيع الكتاب، أشار البقالي إلى أن الديوان يجمعه بجيل كامل حاول التعبير عنه والإجابة على بعض أسئلته الصعبة، ذلك الجيل الذي شهد مخاض وولادة ثورات الربيع العربي، وها هو شاهد الآن على الثورات المضادة وعلى "الأحلام التي أُجهضت، والطفولة التي مُزقت على الهواء".  

وكما يشير الاسم "رائحة مساء قديم"، فإن الكتاب ينقل رغبة الشاعر الفردية للهجرة إلى الطفولة والتي ربما هي رغبة جماعية لكل جيله، حيث لحظات الماضي الجميلة في البيت القديم ووسط الجيران والأحباب، فهذا الديوان استجلاب لتلك اللحظات.

وعلى المستوى الشخصي، يقول البقالي إن "الرائحة مرتبطة بالذكريات، فرائحة النعناع تذكره بوالده القادم من يوم عمل شاق ليحمل لنا وسائل الراحة، موجهًا التحية لكل الآباء والأمهات، كما تذكره برائحة الياسمين في بيته القديم، ورائحة القهوة في بيت الجيران، وكذلك رائحة التراب المبلل عندما كنا صغارًا".

ويضيف البقالي "المجموعة تجيب أيضًا على أسئلتي المقلقلة بخصوص الكون والحب وصراع الإنسان مع ظله وصراعه مع أخيه الإنسان، مشيرًا إلى أن المهم في السفر بالنسبة إليه الرحلة وليس الوصول.

ومصطفى البقالي هو شاعر وصحفي ومنتج في قناة الجزيرة الإخبارية، ومقدم فقرة "التواصل الاجتماعي" في برنامج الجزيرة هذا الصباح.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
مجموعة شعرية
مصطفى البقالي
رائحة مساء قديم

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