رائحة الموت.. ما حقيقة آلاف الغربان التي تحوم فوق ووهان؟

انتشرت على مواقع التواصل الصينية مقاطع مصورة لآلاف الغربان تحوم فوق ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، وهي الطيورالتي تتغذي على جثث الموتى، يعتبرها أناس رمزا للتشاؤم، وفق ناشطين.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها وسائل إعلام صينية، مجموعة كبيرة من الغربان تحلق فوق الشوارع الخاوية، ما أثار جدلًا كبيرًا بشأن سبب وجودها، وتكهن البعض بأنها ربما جذبتها رائحة الموت والجثث المحترقة لتتغذى عليها.

وذهب آخرون إلى أن سبب وجودهم ربما يكون ناتجًا عن تراكم القمامة بكميات كبيرة، أو الحشرات الميتة بسبب المواد الكيميائية التي تم رشها في الشوارع.

Crows crowded on the Wusi Road, Chengxi District, Xining City, Qinghai Province. Crows love dead animals, like carrion. It looks like the movie Resident Evil. #coronavirus pic.twitter.com/gDE0fHypzq — nerd (@nerd_hawk) February 11, 2020

المشهد تكرر في مدن أخرى بمقاطعة هوبي وأيضًا شنغهاي، ليس ذلك فحسب بل انتشر فيديو من العاصمة الصينية بكين لعدد كبير من البعوض الضخم يسكن أسفل الطرق السريعة في العاصمة، وسط تساؤلات وقلق بشأن دور هذه الحشرات والطيور في نقل العدوى.

ولا يوجد دليل قوي يدعم نظرية أن الغربان تبحث عن جثث الموتى، وفي الثقافة الصينية، غالبًا ما تعتبر الغربان رمزًا الحظ السيئ والموت، وكذلك الطيور السوداء والبوم والعنقاء.

وتأتي هذه التكهنات بعد أن أمرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين بحرق جميع الوفيات الناجمة عن كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1600 شخص، مع حظر الدفن والجنازات، لمنع تفشي المرض.