رائحة الموت.. ما حقيقة آلاف الغربان التي تحوم فوق ووهان؟

وأظهرت اللقطات التي نشرتها وسائل إعلام صينية، مجموعة كبيرة من الغربان تحلق فوق الشوارع الخاوية، ما أثار جدلًا كبيرًا بشأن سبب وجودها، وتكهن البعض بأنها ربما جذبتها رائحة الموت والجثث المحترقة لتتغذى عليها.

وذهب آخرون إلى أن سبب وجودهم ربما يكون ناتجًا عن تراكم القمامة بكميات كبيرة، أو الحشرات الميتة بسبب المواد الكيميائية التي تم رشها في الشوارع.

Crows crowded on the Wusi Road, Chengxi District, Xining City, Qinghai Province. Crows love dead animals, like carrion. It looks like the movie Resident Evil. #coronavirus pic.twitter.com/gDE0fHypzq