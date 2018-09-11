رئيس وزراء لبنان: لا أسعى للثأر لمقتل والدي

قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري إنه لا يسعى للثأر لمقتل والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير عام 2005 وإنه سيعمل على الحفاظ على استقرار بلاده.

وأدلى الحريري، بتصريحاته في الوقت الذي تقدم فيه المدعون بالمرافعة الختامية في القضية المقامة أمام محكمة دولية ضد أربعة مشتبه بهم متهمين بتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين.

ماذا قال:

حضوري جلسة الاستماع لتفاصيل اغتيال والدي في المحكمة كان صعبا لكننا ننحي مشاعرنا جانبا "كنا دوما نريد العدالة ولم نلجأ للثأر".

هناك أمور مؤلمة لكن عندما نكون في موقع مسؤولية يتعين أن نهتم بما في مصلحة البلاد.

وقائع الجلسة:

فريق الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة أعلن أن اغتيال الحريري جاء بعد أن قرر معارضة الوجود السوري في لبنان، وأن المتهمين الخمسة المنتمين إلى حزب الله هم من أعدّوا العملية.

مكتب المدعي العام في اليوم الأول لمرافعاته في لاهاي، كشف أن ثلاثة من المتهمين قاموا بمهمة التضليل في العملية، وأن الانتحاري المرتبط بالتنظيمات الجهادية الذي تبنى العملية لم يثبت وجود حمضه النووي بمسرح الجريمة، وأن هؤلاء الثلاثة هم من خطفوه لإخفاء عمليتهم ونسبها إليه.

رئيس فريق الادعاء نايغل بوفوس قال في المرافعة الختامية إن "الظلام والفزع" اكتنفا لبنان بعد مقتل زعيمه، وأضاف أن الانفجار كان يهدف "لإحداث حالة من الهلع الشديد والذعر والألم".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى فريق الدفاع عن المتهمين الذين تعتبرهم المحكمة فارين وتحاكمهم غيابيا.

رويترز

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