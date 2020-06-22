الاثنين 22 يونيو 2020 23:56
رئيس وزراء جزائري سابق يحضر جنازة شقيقه مكبل اليدين (فيديو)
حضر رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى جنازة شقيقه العيفة أو يحيى، وهو مكبل اليدين وسط حراسة أمنية مشددة.
ويحاكم أو يحيى في قضايا فساد من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان العيفة هو محامي شقيقه في القضية.
وظهر رئيس الوزراء الجزائري السابق وهو مكبل اليدين وسط حراسة مشددة من قبل عناصر من قوات الأمن.
وتوفي العيفة إثر أزمة قلبية ألمت به بعد حضوره جلسة محاكمة شقيقه، أمس الأحد، ما دفع القاضي لتأجيل المحاكمة إلى، الثلاثاء، والسماح لأحمد أويحيى بحضور جنازة شقيقه.
وأشارت تقارير إلى أن العيفة شارك في الحراك الشعبي ضد نظام بوتفليقة، الذي كان شقيقه أحد أبرز رموزه وأركانه.
المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية