كأس العالم 2018
الأربعاء 11 يوليو 2018 17:56

رئيس وزراء بلجيكا لماكرون في اجتماع الناتو: حالفكم الحظ في كأس العالم

رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل يحمل قميص كابتن المنتخب البلجيكي إدين هازارد أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل يحمل قميص كابتن المنتخب البلجيكي إدين هازارد أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
غيتي
قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الأربعاء)إن منتخب فرنسا حالفه الكثير من الحظ بفوزه على منتخب بلاده والتأهل لنهائي كأس العالم لكرة القدم.

وأضاف ميشيل عند الترحيب بزعماء من بينهم ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن الحلف ينبغي أن يواصل تنحية الاختلافات جانبا لحماية أعضائه.

وتابع "بالأمس في روسيا لعبت بلجيكا مباراة رائعة أمام فرنسا. وليس لدى البلجيكيين نعرة قومية لكن، وبصراحة يا إيمانويل، كان الفريق الفرنسي محظوظا للغاية".

وأضاف "ومثلما هو الحال في كرة القدم، ما نحتاجه أكثر من أي وقت مضى هو اللعب النظيف وروح الفريق".

وحضر ماكرون وملك بلجيكا مباراة قبل النهائي في سان بطرسبرغ التي انتهت بفوز فرنسا بهدف مقابل لا شيء.

وتلعب فرنسا المباراة النهائية في كأس العالم أمام إنجلترا أو كرواتيا (الأحد) المقبل.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
اجتماع الناتو
بلجيكا
بروكسل
رئيس الوزارء البلجيكي
شارل ميشيل
الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون
المنتخب الفرنسي
المنتخب البلجيكي
كأس العالم 2018
مونديال روسيا

اقرأ أيضا

Thumbnail
فسيفساء من الألوان حول العالم
Thumbnail
شاهد: أول ظهور لـ"فتية الكهف" بمستشفى في تايلاند

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم