الخميس 24 أكتوبر 2019 22:24
رئيس وزراء بريطانيا يدعو لانتخابات مبكرة في ديسمبر المقبل
دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تنظيم انتخابات عامة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
التفاصيل
- جونسون قال في لقاء تلفزيوني إنه إذا كان البرلمان "يريد المزيد من الوقت لدراسة" اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي (بريكست) "فيمكنهم (النواب) الحصول على ذلك، لكن سيكون عليهم الموافقة على انتخابات عامة في 12 ديسمبر/ كانون الأول" المقبل.
- جونسون قال إن المقترح سيقدم إلى مجلس النواب الإثنين للتصويت عليه.
- إعلان جونسون جاء بعد أن اضطر إلى طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لثلاثة أشهر.
- حسب القانون، سيكون على جونسون الحصول على تأييد ثلثي الأصوات في مجلس العموم من أجل الموافقة على إجراء الانتخابات الجديدة.
- سبق أن تقدم جونسون باقتراح مماثل، لكن المشرعين رفضوا إجراء انتخابات عامة قبل استبعاد فكرة التوصل إلى "بريكست" بدون اتفاق في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
- كما سيكون على رئيس الوزراء البريطاني أيضا الحصول على رد قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي على طلب التأجيل.
- رئيسة المفوضية الأوربية المقبلة أورسولا فون دير لاين قالت إن احتمال قبول الاتحاد الأوربي تأجيل بريكست "يبدو جيدًا للغاية".
- دول الاتحاد الأوربي أعلنت الأربعاء تأييدها خطة لتأجيل "البريكست من حيث المبدأ"، لكنها لم تتفق بعد على المدة التي سيمنحونها للندن لحل أزمتها السياسية.
- الثلاثاء، قال رئيس المجلس الأوربي دونالد تاسك إنه سيطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد قبول طلب بريطانيا تأجيل موعد "بريكست".
- من المتوقع الإعلان عن قرار الاتحاد بهذا الشأن الجمعة.
- السبت الماضي، صوت مجلس العموم البريطاني لمصلحة تعديل تشريعي يلزم الحكومة بطلب تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2020.
- كان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوربي في مارس/ آذار الماضي، لكن تم التأجيل جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني.
- تم تأجيل عملية الخروج إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لكن جونسون يرفض التفاوض مع الاتحاد الأوربي بشأن تحديد موعد جديد.
المصدر
وكالات