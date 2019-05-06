الاثنين 6 مايو 2019 22:06
رئيس وزراء البحرين يهاتف الأمير تميم والإمارات تفرج عن زورق قطري
تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، هو الأول من نوعه منذ بداية الأزمة الخليجية عام 2017.
التفاصيل:
- وكالة الأنباء القطرية (قنا) ذكرت أن أمير البلاد تلقى اتصالا من رئيس وزراء البحرين هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
- لم تذكر الوكالة، في خبرها إن كان الاتصال الهاتفي قد تطرق إلى قضايا أخرى، أم لا.
- هذا هو أول اتصال من نوعه منذ 5 من يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا.
سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء البحرين هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. #قنا pic.twitter.com/xOInFqc7D4— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 6, 2019
الإمارات تفرج عن زورق قطري
- وكالة أنباء الإمارات قالت في تغريدة إن الإمارات أفرجت عن زورق عسكري قطري دخل المياه الإقليمية للدولة في 30 من أبريل/ نيسان الماضي.
- الوكالة أضافت أن الزورق الذي يرفع علم قطر كان على متنه أربعة عسكريين وهم قطريان وفلسطيني وهندي.
- وكالة الأنباء القطرية نقلت عن وزارة الخارجية القطرية قولها في بيان إن الزورق القطري كان يؤدي تدريبات روتينية في المياه الإقليمية القطرية ثم تعرض لعطل فني جرفه إلى المياه الإقليمية الإماراتية، حيث قامت السلطات الإماراتية باحتجازه وطاقمه.
- البيان تابع "وقد دأبت دولة قطر على التواصل خلال الأيام الماضية من خلال القنوات الدبلوماسية المتاحة وتدخل بعض الدول الصديقة والشقيقة لتأمين سلامة أفراد الطاقم وعدم تعرضهم لأي أذى".
- البيان أضاف "تعلن دولة قطر عودة الزورق القطري وأفراد الطاقم سالمين، وتشكر كل من سعى في تأمين عودتهم".
بيان : دولة #قطر تعلن عن عودة الزورق القطري الذي تم احتجازه قسرا في #الاماراتhttps://t.co/6oeLJWJj6L#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/ZzWkQMasUp— وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) May 6, 2019
خلفيات:
- فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر إجراءات عقابية على قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
- منذ بداية الأزمة تبذل الكويت جهود وساطة، لكن لم تتمكن حتى الآن من معالجة تلك الأزمة غير المسبوقة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.
- رفعت قطر في أبريل/ نيسان الماضي ثلاث دعاوى قضائية في لندن ونيويورك ضد ثلاثة مصارف بينها بنك إماراتي وبنك سعودي، متهمة إياها بمحاولة التلاعب بعملتها وسنداتها.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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