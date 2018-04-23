أرمينيا
الاثنين 23 أبريل 2018 21:09

رئيس وزراء أرمينيا يستقيل بعد احتجاجات شوارع لمدة 11 يوما

رئيس وزراء أرمينيا سيرغ سركسيان استقال من منصبه بعد نحو أسبوعين من احتجاجات حاشدة في الشوارع ضده
رئيس وزراء أرمينيا سيرغ سركسيان استقال من منصبه بعد نحو أسبوعين من احتجاجات حاشدة في الشوارع ضده
رويترز
قال رئيس وزراء أرمينيا سيرغ سركسيان إنه سيستقيل للمساعدة في تحقيق السلم الأهلي بعد نحو أسبوعين من احتجاجات حاشدة في الشوارع أوقعت الجمهورية السوفيتية السابقة في أزمة سياسية.

وكان سركسيان، وهو حليف وثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيسا لأرمينيا لمدة عقد حتى هذا الشهر، وواجه اتهامات بالتشبث بالسلطة عندما انتخبه البرلمان رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي.

وبموجب تعديل في الدستور أصبح رئيس وزراء يملك معظم السلطات في البلد الصغير، بينما تحولت الرئاسة إلى منصب شرفي إلى حد بعيد.

وزادت الضغوط على سركسيان البالغ من العمر 63 عاما بشدة (الاثنين) عندما انضم جنود عزل في العاصمة يريفان إلى احتجاجات مناهضة للحكومة اندلعت في 13 أبريل/نيسان.

وقال سركسيان في بيان أصدره مكتبه: "كانت تقديراتي خاطئة...في الوضع الراهن توجد عدة حلول. لكنني لن أختار أيا منها. هذا ليس أسلوبي. سأستقيل من قيادة البلاد ومنصب رئيس وزراء أرمينيا".

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن المكتب الإعلامي للحكومة أن رئيس وزراء أرمينيا السابق كارين كارابتيان وهو حليف لسركسيان من الحزب الجمهوري المؤيد لروسيا أصبح القائم بأعمال رئيس الوزراء.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
أرمينيا
رئيس الوزراء الأرميني
سيرغ سركسيان
احتجاجات
فلاديمير بوتين
استقالة رئيس الوزراء الأرميني
كارين كارابتيان

اقرأ أيضا

Thumbnail
القبض على "المسلح العاري" منفذ إطلاق النار داخل مطعم بولاية تينيسي
Thumbnail
شاهد: مزارعو الأرز في مصر يتوقعون أوقاتاً عصيبة بسبب سد النهضة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم