أمريكا
السبت 13 يناير 2018 10:39

رئيس مجلس النواب الأمريكي: تصريحات ترمب حول دول أفريقية ولاتينية "مؤسفة جداً"

بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكي
رويترز
اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان، الجمعة، تصريحات الرئيس دونالد ترمب، حول دول أفريقية ولاتينية بأنها "مؤسفة جدا وغير مجدية".

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى عقد بجامعة بمدينة ميلواكي بولاية ويسكونسن الأمريكية.

وأشار ريان، إلى أن أجداده الإيرلنديين كان "يُستحقر" بهم سابقا في الولايات المتحدة.

ووصف الهجرة بـ"القصة الكبيرة"، مؤكداً أن الهايتيين (شعب هَايتي إحدى بلدان البحر الكاريبي) الذين يعيشون في مدينته "جاينسفيل"، مواطنون رائعون.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن الرئيس دونالد ترمب، دعا لعدم استقبال مهاجرين من هايتي وبلدان وصفها بـ"القذرة" في أفريقيا خلال اجتماع مع نواب من الكونغرس، تناول قضية الهجرة.

ونقلت الوسائل نفسها، بأن ترمب، قال خلال مناقشته مع النواب الأمريكيين، "لماذا عليّ الموافقة على مجيء لاجئين من دول قذرة! علينا قبول المزيد من اللاجئين من النرويج".

المصدر
الأناضول
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الولايات المتحدة
بول رايان
مجلس النواب الأمريكي

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