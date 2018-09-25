كوسوفو
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 15:15

رئيس كوسوفو: مستعدون لفتح سفارتنا بالقدس إذا اعترفت إسرائيل باستقلالنا

رئيس كوسوفو هاشم تاتشي - أرشيفية
رويترز
قال رئيس كوسوفو هاشم تاتشي في مقابلة مع محطة "فيزين بلس" الألبانية إنه مستعد لفتح سفارة لبلاده في إسرائيل في حال اعترفت إسرائيل باستقلال كوسوفا عن صربيا.

التفاصيل:

  • قال تاتشي، الذي يمثل المسلمون الأغلبية في بلاده، في حواره مع القناة الألبانية، إن بلاده ستقيم سفارتها في القدس في حال اعترفت اسرائيل باستقلال كوسوفو.
  • هذه ليست أول مرّة يحاول فيها هاشم تاتشي التقرب من اسرائيل، فقد سبق وصرح للصحفيين في شهر يناير/كانون الثاني الماضي أنه لو كانت بلاده عضواً في الأمم المتحدة، لقامت بالتصويت لصالح قرار ترمب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
  • تقول صحيفة "ذي جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن سبب عدم اعتراف اسرائيل باستقلال كوسوفو، يعود إلى خوفها من أن يتخذها الفلسطينيون كحجة ومثال للحصول على الاستقلال، لا سيما وأن عدد مواطني كوسوفو لا يتعدى المليونين.
  • علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بقولها إن السياسيين في كلا البلدين يتحدثون بدفء عن آمالهم في إنشاء علاقة جديدة في المستقبل.
  • لا تعترف منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً بدولة كوسوفو، ويعود هذا الأمر لتخوفها من مواقف كوسوفو المؤيدة للولايات المتحدة، ولأن أغلبية الدول الكبرى التي تعترف بالدولة الفلسطينية، لا تعترف باستقلال كوسوفو.
المصدر
واشنطن بوست
كلمات مفتاحية
كوسوفو
إسرائيل
سفارة
القدس المحتلة
استقلال

اقرأ أيضا

Thumbnail
إغلاق "مركز تكوين" العلماء ودور الرزّ السّعودي
Thumbnail
بالفيديو.. الشرطة الموريتانية تحاصر "مركز تكوين العلماء" وتقرر إغلاقه

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم